Singapour délivre la première licence réglementaire « de principe » à un échange de crypto ⋆ Crypto new media

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a donné une lettre d'”approbation de principe” à la bourse australienne de cryptographie, Independent Reserve. L’approbation intervient alors que la bourse s’apprête à obtenir une licence d’établissement de paiement majeur à Singapour en vertu de la loi sur les services de paiement (PSA) pour opérer en tant que fournisseur réglementé de services de jetons de paiement numérique (DPT). Cela fournit à son tour l’approbation réglementaire de la Réserve indépendante pour servir de fournisseur officiel de services d’actifs virtuels (VASP) du pays.

“Être l’un des premiers échanges de crypto-monnaie à être informé par MAS de notre approbation de licence de principe est le reflet de la robustesse des politiques, procédures et systèmes de gestion des risques que nous avons mis en place pour guider notre quotidien. opérations quotidiennes. », a déclaré Adrian Przelozny, PDG d’Independent Reserve.

Réserve indépendante en faveur de la réglementation cryptographique stricte de Singapour

Independent Reserve souligne sa réussite en étant la première bourse à obtenir une licence d’approbation de principe dans un pays qui a établi le cadre réglementaire strict pour l’industrie de la cryptographie. L’échange fait valoir que cette approbation ajoute un pare-feu de sécurité pour ses consommateurs ainsi que l’échange lui-même.

« Cela nous offre une certitude en tant que participants de l’industrie et une sécurité pour nos clients, sachant que la plate-forme choisie a passé l’examen d’un organisme de réglementation de classe mondiale. L’octroi de licences de jetons de paiement numérique par MAS continuera à placer Singapour en pole position en tant que principal centre financier d’Asie », a ajouté Przelozny.

Le chien de garde de Singapour, le Groupe d’action financière et le MAS ont appliqué des règles strictes et rapides aux échanges cryptographiques cherchant à réussir les tests réglementaires de principe. Cependant, plusieurs bourses de plusieurs milliards de dollars telles que Binance et Gemini attendent toujours. Pour garantir les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans la sphère cryptographique, l’autorité de Singapour a soumis les échanges à des tests fastidieux. Les échanges devraient former des mécanismes de protection des clients sous surveillance gouvernementale, suivre des processus stricts de filtrage des transactions, fournir des installations informatiques solides et des structures de conformité.

« Nous avons été impressionnés par la rigueur du processus d’octroi de licence et le niveau de détail requis pour garantir que nos systèmes et processus sont robustes et conformes à des normes réglementaires strictes », a déclaré Raks Sondhi, directeur général d’Independent Reserve à Singapour.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Journalisme et communication de masse Diplômé de ’21, Palak est un journaliste GenZ avec une formation en journalisme de style de vie et en relations publiques. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior se préparant au Web 3.0

Lien source