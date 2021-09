Singapour déploie des robots pour patrouiller dans les rues

07/09/2021 à 18:09 CEST

Singapour est connue pour avoir des lois strictes et pour avoir des caméras de surveillance dans toute la cité-État. À l’avenir, il déploiera également des robots pour surveiller les contrevenants aux règles ; en fait singapour a commencé à tester un robot nommé Xavier, en mettant quelques-uns d’entre eux au travail en les faisant patrouiller et surveiller une zone publique à forte circulation piétonnière. Pendant les trois prochaines semaines, les robots surveilleront les foules de Toa Payoh Central à la recherche de ce que les autorités du micro-état décrivent comme un “comportement social indésirable”. Ces comportements répréhensibles incluent le “rassemblement de plus de cinq personnes”, ce qui va à l’encontre de leurs mesures de sécurité COVID-19.

De plus, les robots Xavier rechercheront cas de fumeurs dans les zones interdites et vente ambulante illégale. Ils patrouilleront dans les environs à la recherche de vélos mal garés ainsi que de tout véhicule ou moto à mobilité réduite empruntant les trottoirs. Si le robot détecte l’un de ces comportements, il alertera son centre de commande puis affichera le message correspondant sur votre écran pour sensibiliser le public.

Les machines sont équipés de caméras capables de fournir à votre centre de commande une vue à 360 degrés. Ils sont également capables de capturer des images à faible luminosité à l’aide de caméras infrarouges et à faible luminosité. De plus, la vidéo qu’ils capturent sera analysée par un système d’intelligence artificielle pour rechercher tout ce qui peut nécessiter une réponse de la part de responsables humains. Pour permettre aux machines de naviguer de manière autonome dans la ville, elles sont équipées de capteurs qui leur permettent d’éviter à la fois les objets fixes et mobiles, y compris les piétons et les véhicules.

Singapour a déjà annoncé son intention de doubler le nombre de ses caméras de surveillance à 200 000 au cours de la prochaine décennie. Cependant, les responsables pensent que ces robots peuvent aider à augmenter encore ces mesures de surveillance et à réduire le besoin pour les agents d’effectuer des patrouilles physiques.