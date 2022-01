Singapour doit se préparer à une vague COVID «beaucoup plus importante» d’Omicron par rapport à Delta, selon le gouvernement

À son apogée, le nombre de cas Omicron pourrait être « quelques fois » supérieur aux quelque 3 000 cas quotidiens que la variante Delta enregistrait en octobre et novembre de l’année dernière, a déclaré mercredi le ministre de la Santé Ong Ye Kung lors d’une conférence de presse.

Singapour doit se préparer à une vague d’infection à coronavirus « beaucoup plus importante » d’Omicron par rapport à celle de la variante Delta, a déclaré le ministère de la Santé. À son apogée, le nombre de cas Omicron pourrait être « quelques fois » supérieur aux quelque 3 000 cas quotidiens que la variante Delta enregistrait en octobre et novembre de l’année dernière, a déclaré mercredi le ministre de la Santé Ong Ye Kung lors d’une conférence de presse.

Alors que les infections Delta doublaient en six à huit jours, les infections Omicron pourraient doubler en deux à trois jours, a-t-il déclaré, ajoutant que la ville-État devait se préparer à une vague COVID «beaucoup plus importante» d’Omicron par rapport à celle de la variante Delta.

Cependant, la « doublure d’argent » est que des études provenant de pays comme l’Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada sont que les infections d’Omicron sont moins graves que celles de la variante Delta, a déclaré Ong par Channel News Asia lors d’un COVID- 19 conférence de presse du groupe de travail multiministériel.

Notant une situation similaire à Singapour, le ministre a déclaré que sur les 2 252 cas d’Omicron à Singapour jusqu’à présent, trois nécessitaient une supplémentation en oxygène, mais ont été retirés du support dans les trois jours et se rétablissent. Aucun des cas n’a nécessité des soins intensifs. Pendant ce temps, le coprésident du groupe de travail multiministériel (MMTF) de Covid, Lawrence Wong, a déclaré que le gouvernement pourrait devoir renforcer les mesures de sécurité si la transmission du coronavirus est amplifiée par des risques « inutiles » et que le système de santé est débordé.

Mettant un chiffre sur l’éventuelle augmentation multiple, le directeur des services médicaux du ministère de la Santé, le professeur agrégé Kenneth Mak, a déclaré que la vague Omicron pourrait atteindre 15 000 cas par jour dans un « pire scénario ». Au plus haut lors du pic de la variante Delta l’année dernière, le nombre de cas a dépassé les 5 000 cas.

Le ministère de la Santé, dans un communiqué, a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, Singapour avait détecté 1 281 cas confirmés d’Omicron, dont 1 048 cas importés et 233 cas locaux. Cela représente environ 18% des cas locaux au cours de la semaine dernière. « Avec une transmissibilité plus élevée de la variante Omicron, nous allons probablement connaître bientôt une autre vague d’infections communautaires », a-t-il déclaré.

Wong, qui est également ministre des Finances, a souligné l’importance pour les personnes d’adhérer à des mesures de gestion sûres au milieu d’une augmentation attendue des cas en raison de la variante Omicron. alors nous avons beaucoup plus de chances de traverser cette vague à venir sans avoir à resserrer davantage », a-t-il déclaré. plus grand. Nous nous retrouverons avec une plus grande pression sur notre système de santé, et nous n’aurons peut-être pas d’autre choix que de resserrer », a déclaré Wong.

Singapour a enregistré jusqu’à présent 282 401 cas de COVID-19, dont 440 infections à Omicron signalées mercredi. Deux autres personnes sont décédées des suites de la maladie, portant le nombre total de morts à 834, a indiqué le ministère de la Santé.

