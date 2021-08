Singapour est un grand fan d’Ethereum Crypto nouveaux médias

Singapour est devenu un grand paradis de la cryptographie ces dernières années, en grande partie en raison d’un prétendu pic de cas de coronavirus. Grâce à la pandémie, de nombreux citoyens et résidents du pays ont eu peur de leur situation financière et ont cherché des moyens de rester en sécurité et riches en période de conflit.

De nombreuses personnes à Singapour investissent dans Ethereum

L’un des moyens d’y parvenir était de diversifier leurs portefeuilles, ce qui signifie davantage d’investissements cryptographiques. Cependant, plutôt que de se tourner vers le bitcoin – ce qui est la chose typique à faire étant donné que BTC est la monnaie numérique la plus populaire et la plus grande au monde par capitalisation boursière – il semble que la plupart des résidents de Singapour se tournent vers Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie sortie. là-bas et le concurrent numéro un du bitcoin.

Une nouvelle enquête suggère qu’au cours de l’année écoulée, environ 67% des citoyens de Singapour ont commencé à diversifier leurs portefeuilles grâce à des mesures cryptographiques, et bon nombre de ces participants ont désormais ETH dans leurs portefeuilles numériques. En fait, jusqu’à 78% des personnes ayant participé à l’enquête ont déclaré qu’elles possédaient Ethereum. C’est environ huit pour cent de plus que ceux qui prétendaient avoir des bitcoins sur leurs comptes.

À partir de là, environ 40 pour cent des participants ont affirmé posséder Cardano. Plus de 4 300 personnes ont participé à l’enquête, tandis que plus de 2 800 d’entre elles possédaient des crypto-monnaies. L’enquête a été menée par Gemini, Coin Market Cap et Seedly. De nombreux participants avaient entre 18 et 65 ans, et environ la moitié des propriétaires présumés de crypto-monnaies avaient entre 25 et 34 ans. Environ 18 % des propriétaires de crypto-monnaies ayant participé à l’enquête avaient plus de 35 ans.

Mais bien que toutes ces informations semblent plutôt solides sur papier, il n’en reste pas moins qu’environ 33% des résidents de Singapour ne possèdent aucune forme de monnaie numérique, qualifiant leur manque de connaissances de principale raison. Alors que la cryptographie devient assez importante à Singapour et dans le reste du monde, l’éducation reste limitée et beaucoup prétendent ne rien savoir ou pas assez sur les monnaies numériques pour prendre une décision financière solide.

Va-t-il bientôt battre BTC ?

Ethereum a pris un peu d’élan dans l’espace crypto, avec de nombreux points de vente – tels que le géant financier Goldman Sachs – affirmant que la monnaie dépassera un jour le bitcoin. Ethereum a gagné en popularité ces dernières années étant donné que son réseau dispose de capacités de contact intelligent. Cela en a fait le réseau de prédilection pour de nombreux développeurs de crypto qui cherchent à créer de nouvelles pièces et des applications décentralisées (dapps).

De plus, Ethereum se rapproche d’un module de preuve de participation après avoir été piégé pendant longtemps dans un état de preuve de travail. Cela permettra à de nombreux détenteurs de crypto de gagner de l’argent sur leurs avoirs actuels.

