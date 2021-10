Singapour lève les restrictions de voyage pour certains pays asiatiques avec des conditions ; Ce que cela signifie pour les voyageurs en provenance d’Inde

Jusqu’à présent, les voyageurs indiens devaient passer 14 jours dans un pays tiers avant de s’envoler pour Singapour.

Singapour, l’une des destinations de voyage les plus prisées d’Asie, n’a pas de frontières ouvertes pour les voyageurs en transit d’autres pays asiatiques comme l’Inde, le Myanmar, le Pakistan, le Népal et le Sri Lanka à partir du 26 octobre. autorisé à Singapour après avoir subi ses mesures à la frontière de catégorie IV.

Mesures à la frontière de catégorie IV et ce que cela signifie pour les voyageurs indiens

La catégorie IV est la plus stricte de toutes les restrictions à Singapour que seuls les citoyens et les résidents permanents de Singapour et les voyageurs sous la voie des visites d’urgence en cas de décès et de maladie grave peuvent retourner à Singapour. Les autres voyageurs, y compris ceux qui ont été autorisés à entrer à Singapour avant, ne sont pas autorisés dans la ville-État. Les voyageurs éligibles de cette catégorie doivent passer un test RT-PCR au plus tard 48 heures avant leur arrivée et soumettre un échantillon à leur arrivée à l’aéroport international et passer par une quarantaine institutionnelle obligatoire de 10 jours.

Pourquoi Singapour a fait les relaxations de voyage maintenant

Le ministère de la Santé de Singapour a déclaré avoir examiné la saturation de Covid-19 dans ces pays et décidé que tous les voyageurs ayant jusqu’à 14 jours d’historique de voyage en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Myanmar peuvent transiter par Singapour à partir du 26 octobre. les voyageurs seront soumis aux mesures frontalières de catégorie IV.

Singapour autorisera-t-il les voyageurs d’autres pays ?

Les personnes originaires d’autres pays où la situation du Covid-19 est sous contrôle sont autorisées à entrer et à séjourner dans la cité-État. Jusqu’à présent, les voyageurs indiens devaient passer 14 jours dans un pays tiers avant de s’envoler pour Singapour.

En août, Singapour a introduit des voies de circulation vaccinées (VTL) avec le Brunéi Darussalam et l’Allemagne. Les VTL, c’est-à-dire l’extension des couloirs de voyage pour les personnes entièrement vaccinées, ont été étendues à l’Italie, au Danemark, à la France, à l’Espagne, aux Pays-Bas, au Canada, au Royaume-Uni, à la Corée du Sud et aux États-Unis.

Autres pays qui autorisent les voyages depuis l’Inde

D’autres pays comme l’Allemagne, l’Espagne, les Émirats arabes unis, la Turquie, les Maldives et la Thaïlande accueillent désormais dans une certaine mesure les voyageurs indiens. Les voyageurs indiens vaccinés et se rendant en Turquie n’ont plus besoin de passer par une quarantaine institutionnelle obligatoire. L’Allemagne a levé l’interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Inde après avoir reclassé l’Inde en « zones à forte incidence (Covid) », en baisse par rapport au niveau de restriction de voyage plus élevé des « zones de variantes virales ». L’Espagne autorise également les touristes indiens complètement vaccinés

