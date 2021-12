Singapour lève l’interdiction de voyager imposée à 10 pays africains

Singapour a fait de la vaccination Covid une condition obligatoire pour l’approbation des nouvelles demandes de laissez-passer de travail, de laissez-passer à long terme et de résidence permanente à Singapour à partir du 1er février de l’année prochaine. Ceux qui renouvellent leurs laissez-passer de travail devront également être vaccinés, a rapporté le Straits Times, citant le groupe de travail multiministériel (MMTF) sur Covid. La nouvelle commande sera […]

Singapour a fait de la vaccination Covid une condition obligatoire pour l’approbation des nouvelles demandes de laissez-passer de travail, de laissez-passer à long terme et de résidence permanente à Singapour à partir du 1er février de l’année prochaine. Ceux qui renouvellent leurs laissez-passer de travail devront également être vaccinés, a rapporté le Straits Times, citant le groupe de travail multiministériel (MMTF) sur Covid.

Le nouvel ordre ne s’appliquera pas aux enfants âgés de moins de 12 ans et à ceux qui ne sont pas médicalement éligibles à la vaccination, a-t-il déclaré. La nouvelle mesure, annoncée dimanche, fait partie des ajustements du pays pour faire face à la variante Omicron. maintenir nos taux de vaccination élevés et faciliter la réouverture en toute sécurité de notre société et de notre économie », a déclaré le quotidien de Singapour citant le MMTF.

Au moment de la demande, les employeurs devront déclarer que leurs titulaires de laissez-passer de travail et les personnes à charge sont entièrement vaccinés à leur arrivée à Singapour. Les titulaires de laissez-passer de travail doivent soumettre ou présenter leurs certificats de vaccination dans le cadre du processus de vérification. Ceux avec des certificats vérifiables numériquement devront les télécharger sur le système de portail de contrôle des vaccinations de l’Autorité de l’immigration et des points de contrôle.

Les personnes qui ne peuvent pas produire les documents nécessaires ne seront pas autorisées à monter à bord de l’avion ou à entrer à Singapour, à moins que des exemptions préalables n’aient été accordées. période de 30 jours à compter de l’arrivée à Singapour pour subir et montrer un résultat de test sérologique positif effectué dans une clinique de préparation de santé publique.

« En cas de test négatif, ils devront suivre le schéma de vaccination complet à Singapour ou leurs laissez-passer peuvent être révoqués », a déclaré le groupe de travail. .Les détenteurs de laissez-passer qui ne sont pas médicalement éligibles pour la vaccination devront soumettre un mémo médical au moment de la demande et subir un examen médical à leur arrivée à Singapour. vérifiés lors de la délivrance de leurs laissez-passer. Leur carnet de vaccination devra être mis à jour dans le RIN.

Si les candidats ne sont pas vaccinés ou vaccinés à l’étranger mais que le test sérologique est négatif, ce qui indique que l’organisme n’a pas produit d’anticorps en réponse à la vaccination, ils devront suivre le schéma de vaccination complet à Singapour pour remplir les conditions de vaccination avant de pouvoir obtenir la résidence permanente ou laissez-passer à long terme.

La condition de vaccination ne s’appliquera pas aux demandeurs de résidence permanente, de carte de visite à long terme et de carte d’étudiant pour les personnes âgées de moins de 12 ans, ainsi que celles qui ne sont pas médicalement éligibles à la vaccination. Pendant ce temps, le ministère de la Santé (MoH) a a averti que les travailleurs non vaccinés ne seront plus autorisés à retourner sur le lieu de travail à partir du 15 janvier, même s’ils ont un résultat négatif aux tests pré-événement (PET).

Le ministère avait déclaré en octobre que les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à entrer sur le lieu de travail à partir de janvier 2022, à moins qu’elles n’aient été testées négatives pour COVID-19. les personnes non vaccinées à retourner sur leur lieu de travail à partir du 15 janvier 2022 », a déclaré Channel News Asia citant le ministère de la Santé.

Les travailleurs partiellement vaccinés, ceux qui ont pris au moins une dose de vaccin mais ne sont pas encore complètement vaccinés, se verront accorder un délai de grâce jusqu’au 31 janvier pour terminer le régime de vaccination, a indiqué le ministère. Pendant le délai de grâce, ils peuvent entrer sur leur lieu de travail. avec un résultat TEP négatif.

