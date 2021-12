Singapour parmi les premiers pays à accepter qu’Omicron ne soit pas menaçant au niveau national : professeur Fisher

Certains pays voient à nouveau des hôpitaux débordés car Omicron est plus transmissible et l’immunité de base de la population est encore faible, a déclaré Fisher.

Singapour est l’un des premiers pays à accepter qu’Omicron ne constitue pas une menace nationale, car une grande partie de la population est vaccinée, a déclaré le professeur Dale Fisher, consultant principal à la division des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire national.

« Singapour réalise la stratégie de résilience de Covid, de sorte que, à mesure que de nouvelles variantes apparaissent, elles peuvent être traitées assez facilement », a déclaré le Straits Times citant Fisher dans une évaluation de la dernière variante d’un certain nombre d’experts de la santé ici. Certains pays voient à nouveau des hôpitaux débordés car Omicron est plus transmissible et l’immunité de base de la population est encore faible, a déclaré Fisher.

Le professeur Paul Tambyah, président de la Société Asie-Pacifique de microbiologie clinique et d’infection, a ajouté: «Maintenant que nous savons que la variante Omicron est probablement beaucoup moins virulente que les souches dominantes précédentes, nous pouvons nous rapprocher du traitement de Covid comme d’autres potentiellement infections respiratoires contagieuses mortelles telles que la tuberculose ou la grippe.

Mais il était prudent et crucial d’avoir strictement cantonné les cas Omicron au cours du mois dernier, car cela a permis au pays de gagner du temps et de laisser la science rattraper les inquiétudes concernant la nouvelle souche, a ajouté Fisher.

« Une fois qu’une variante est identifiée, il faudra quelques semaines pour comprendre les résultats. Il s’agissait de ralentir l’entrée et la propagation d’Omicron jusqu’à ce que nous sachions que la maladie n’échappait pas à la protection du vaccin et n’était pas plus grave », a-t-il déclaré. Mais devoir faire face à Omicron après une longue et dure bataille avec Delta est préjudiciable au bien-être mental et physique des gens, ont déclaré les experts.

En tant que tel, il est logique de traiter la variante Omicron comme n’étant pas différente des autres variantes Covid existantes et passées, car les preuves ont montré que la nouvelle souche est susceptible d’être plus transmissible mais moins grave que la variante Delta, ont-ils déclaré.

Les infections à Omicron ont été autorisées à se rétablir à domicile ou dans des établissements de soins communautaires à partir de lundi, après environ un mois de mesures strictes pour réduire et ralentir la propagation d’Omicron à Singapour. Au cours du mois dernier, les personnes infectées par Omicron ont été isolées au Centre national des maladies infectieuses ou dans des installations dédiées. Les contacts étroits ont été mis en quarantaine pendant 10 jours dans des installations désignées et une recherche complète des contacts a été effectuée.

« Si Singapour continuait à traiter différemment la variante Omicron, (comme) hospitaliser les patients infectés, nous risquons alors de marquer un » propre objectif « en termes de remplissage de nos établissements de santé avec des patients relativement bien », a déclaré le professeur agrégé. Hsu Li Yang, expert en maladies infectieuses à la Saw Swee Hock School of Public Health de l’Université nationale de Singapour (NUS).

Le vice-doyen à la recherche de l’école, le professeur agrégé Alex Cook, a déclaré: « Je ne pense pas que nous puissions maintenir une recherche des contacts et un isolement stricts pendant longtemps pour Omicron de toute façon, et nous voudrions éviter de revoir la situation il y a quelques mois lorsque nous a dû réviser à plusieurs reprises les critères d’éligibilité à l’isolement à domicile.

Le professeur Teo Yik Ying, doyen de la Saw Swee Hock School of Public Health de la NUS, a souligné que le mois dernier, le confinement d’Omicron avait permis au pays de déployer les boosters auprès d’un plus grand nombre de personnes et de prévoir d’étendre sa capacité de soins intensifs.

Il a été annoncé le 14 décembre que Singapour prévoyait d’augmenter sa capacité de soins intensifs à 500 lits, contre 280, pour se préparer à une vague Omicron. Le professeur Teo a déclaré: « Les coûts sont définitivement économiques et le bien-être mental général de notre peuple, puisque nous avons vu une suspension de nos VTL (voies de déplacement vaccinées) ainsi qu’une ombre constante sur l’économie par Omicron. »

Avec la transmissibilité plus élevée d’Omicron, il est probable que la vague Omicron entraînerait plus d’infections par rapport à la vague Delta au cours des derniers mois, ont déclaré les experts. Mais si la maladie grave, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs ne s’intensifient pas, les transmissions de la maladie bénigne de n’importe quelle variante n’ont pas tellement d’importance, a déclaré Fisher.

« Nous ne devrions pas paniquer simplement parce que nous voyons plus de cas. Je m’attends à ce que cela se produise avec Omicron et même avec des variantes futures et même des fluctuations saisonnières », a-t-il déclaré.

Cook a déclaré que le pays ne devrait prendre des mesures plus strictes pour arrêter la croissance d’Omicron que si le nombre de cas graves augmente.

La principale préoccupation du professeur Hsu concerne les enfants de moins de 12 ans qui pourraient ne pas être vaccinés pendant la vague, étant donné que la campagne de vaccination pour les élèves du deuxième cycle du primaire vient de commencer.

«L’école doit commencer la semaine prochaine (après les vacances de fin d’année) et la majorité pourrait ne pas terminer sa vaccination au moment où notre propre onde Omicron culmine. Nous pourrions voir plus d’hospitalisations parmi ce groupe, même si la variante n’est pas aussi mortelle que Delta », a déclaré The Straits Times citant Hsu. Pendant ce temps, Singapour a signalé 134 nouvelles infections à Omicron mardi, portant le total à 885. Quant au COVID-19, Singapour a enregistré 365 nouveaux cas, portant le nombre d’infections à 278 409.

Lundi, 91% de la population éligible de Singapour avait terminé son schéma de vaccination complet dans le cadre du programme national de vaccination. Ce chiffre a été mis à jour pour inclure les enfants âgés de cinq à 11 ans, après le début de la vaccination pour ce groupe d’âge lundi. Environ 38% de la population totale ont reçu leur (troisième) injection de vaccin de rappel, selon le rapport de Channel.

