Singapour révoque la licence de Bitget pour un combat avec K-Pond BTS | Invezz

Bien que Singapour possède l’un des cadres réglementaires de cryptographie les plus clairs et les plus solides, il se classe parmi les plus stricts. Le régulateur des marchés financiers de Singapour aurait suspendu la licence de Bitget à la suite d’un différend entre la bourse et BTS, l’un des plus grands gangs de Corée du Sud.

Bitget est une plateforme d’actifs numériques basée à Singapour. Suite à sa suspension par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), elle a supprimé le logo MAS de son site Internet.

La MAS suspend la licence de Bitget

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien que le logo MAS ne figure plus sur le site Web de Bitget, la bourse affirme qu’il est toujours sous licence dans d’autres juridictions telles que l’Australie, les États-Unis et le Canada.

L’échange Bitget a été lancé en 2018 à Singapour. L’échange a déclaré qu’il comptait plus de 1,5 million d’utilisateurs dans le monde. Le site Web affirme en outre que sa valorisation a atteint plus d’un milliard de dollars après la récente ronde de financement.

Le MAS a été attentif à l’application de la réglementation crypto. Le mois dernier, l’organisme de réglementation a déclaré qu’il lancerait des réglementations plus strictes pour les entreprises qui négocient des crypto-monnaies.

En outre, la bourse a déclaré que si les réglementations cryptographiques ne sont pas introduites suffisamment tôt, Singapour sera à la traîne. Par conséquent, le régulateur a évalué les avantages et les risques des actifs cryptographiques pour développer le meilleur plan d’action.

La suspension de Bitget intervient lorsque Huobi Global, l’une des principales bourses mondiales, a annoncé qu’elle déménagerait son siège à Singapour.

Liste des pièces de monnaie de l’armée attribuées aux problèmes de Bitget

Un article du Financial Times affirme que la suspension de Bitget est due à un différend juridique entre la bourse et la société de gestion de BTS. En octobre, Bitget a été menacé de poursuites pour avoir fait la promotion de Army Coin.

Le jeton Army Coin utilisait l’image non autorisée du gang. De plus, le jeton contenait de fausses informations indiquant qu’il avait été créé pour que le groupe augmente ses profits.

À l’époque, la société de gestion de BTS a précisé que le groupe n’était pas affilié au jeton. De plus, la société a exhorté ceux qui avaient perdu de l’argent en investissant dans le jeton à se présenter aux forces de l’ordre.

« Nous examinons actuellement les violations de la loi, y compris la violation du droit au portrait d’un artiste, sans consulter la société, et nous prendrons toutes les mesures juridiques contre les violations et les violations », a déclaré la société.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent