Singapour va exécuter un prisonnier handicapé mental

11/04/2021

Le à 11:03 CET

.

Choc dans Singapour. Les autorités du pays ont annoncé l’exécution de un détenu ayant une déficience intellectuelle condamné à mort pour entrée sur le territoire de Singapour avec un peu plus de 47 grammes d’héroïne.

Le Malaisien Nagaenthran Dharmalingam a été arrêté en avril 2009 avec 42,72 grammes d’héroïne lors d’un contrôle aux frontières, et un an plus tard, un tribunal l’a condamné à la peine capitale.

Au cours de la procédure judiciaire, l’évaluation psychologique a déterminé que l’accusé souffre de troubles mentaux et de déficience intellectuelle, a dénoncé ce jeudi l’ONG Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH, en anglais).

« Le mépris des droits humains et des normes internationales dans l’affaire Dharmalingam est aggravé par le traitement cruel infligé à sa famille. vous garder dans le couloir de la mort pendant plus d’une décennie, maintenant, ils se précipitent pour l’exécuter et il est presque impossible pour sa famille de lui rendre visite », a déclaré Adilur Rahman Khan, secrétaire général de la FIDH.

Les représentants légaux de l’accusé ont déposé une plainte appel devant la Cour supérieure de la cité-État, qui sera analysée lundi prochain, pour tenter d’arrêter l’exécution prévue le 10 à la prison de Changi.

Selon la FIDH, les autorités singapouriennes ont informé les proches du détenu jeudi de la semaine dernière, ce qui, avec les restrictions d’entrée à Singapour mises en place par la pandémie cela les empêche de voyager et de rendre visite à un membre de leur famille.

Amnesty International (AI) a demandé dans une lettre envoyée ce mercredi au Président singapourien, Halimah Yacob, d’« intervenir immédiatement » pour freiner l’exécution du malais puisque « de multiples violations des lois internationales relatives aux droits de l’homme » pourraient être commises.

AI souligne que les problèmes intellectuels du détenu, également démontrés dans des analyses ultérieures en 2013, 2016 et 2017, « ont pu affecter son capacité à évaluer les risques et son récit des circonstances du crime.

Les autorités malaisiennes tentent également de négocier pour annuler l’exécution de la peine.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah a indiqué mercredi qu’il avait envoyé une lettre à son homologue singapourienne Vivian Balakrishnan pour commenter le cas de son concitoyen, notant que les autorités malaisiennes surveillent les progrès et offrent une assistance consulaire à la personne touchée et à sa famille.

En 2019, Singapour a procédé à sa dernière exécution enregistrée en appliquant le peine capitale – par pendaison – de quatre détenus, dont deux pour des infractions liées à la drogue, selon la FIDH.

Singapour et la Malaisie, où la peine capitale est également appliquée, défendent la condamnation à mort comme une mesure dissuasive contre le trafic de drogue, les assassinats et autres crimes face aux critiques des organisations de défense des droits humains.