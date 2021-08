Singapour va octroyer une licence aux fournisseurs de paiement numérique et approuve Crypto Exchange ⋆ .

par Lubomir Tassev, Bitcoin :

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a informé plusieurs fournisseurs de services de paiement numérique qu’ils seront autorisés à opérer dans la cité-État. Cette décision, qui intervient après l’approbation d’un échange cryptographique pour une licence, garantit le statut de Singapour en tant que plaque tournante de la cryptographie en Asie, selon les observateurs de l’industrie.

Les fournisseurs de services de paiement numérique seront autorisés à opérer à Singapour

L’autorité bancaire centrale de Singapour a informé les fournisseurs de services de paiement numérique qu’elle allait les autoriser à opérer sous sa juridiction. Le MAS a déclaré à “plusieurs” des 170 candidats qu’il était “prêt à leur accorder des licences de services de paiement”, à condition qu’ils mettent en œuvre des mesures pour répondre à ses exigences, a confirmé le régulateur à l’édition “This Week in Asia” de South China Morning Post. Jusqu’à présent, deux demandes ont été rejetées et 30 autres retirées pour non-respect des normes de lutte contre le blanchiment d’argent.

Autorité monétaire de Singapour.

La nouvelle intervient après que la bourse australienne de crypto-monnaie Independent Reserve a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait reçu une “approbation de principe” de l’autorité monétaire de Singapour pour une licence en tant que fournisseur réglementé de services de jetons de paiement numérique. La plate-forme de négociation a indiqué dans un communiqué qu’elle faisait partie des premiers fournisseurs de services d’actifs virtuels à recevoir une telle approbation dans la ville.

La dernière annonce de MAS a été accueillie avec enthousiasme par les experts impliqués dans l’espace crypto, a souligné le quotidien basé à Hong Kong. Grace Chong, avocate chez Simmons & Simmons et conseillère en matière de technologies financières et de réglementation à Singapour, a qualifié cette décision de « momentanée » et « opportune ». Les banques et les gestionnaires d’actifs ont élargi leurs offres d’actifs numériques, a-t-elle noté, soulignant :

L’évolution technologique bouleverse la finance et nous constatons un fort intérêt institutionnel pour les actifs numériques.

MAS s’apprête à attirer des entreprises de cryptographie vers le centre de cryptographie asiatique

Selon les estimations de Chong, 90 fournisseurs de services de jetons de paiement numériques fonctionnaient déjà sous exemption à Singapour. En mars 2020, MAS a accordé une exemption de licence à un certain nombre de sociétés de cryptographie en vertu de sa nouvelle loi sur les services de paiement, comme l’a rapporté Bitcoin.com News. Il a publié une liste d’entités exemptées, y compris des noms bien connus tels que Binance, Coinbase, Upbit et Wirex.

La décision de MAS de passer à une licence permanente « donne une certitude à de nombreuses sociétés de cryptographie légitimes qui ont établi des opérations ici », a fait remarquer Kenneth Bok, directeur général de Blocks Advisory Blocks. Jason Davis, professeur agrégé d’entrepreneuriat et d’entreprise familiale à l’Insead, l’a décrit comme une « prochaine étape prudente » vers l’innovation financière. Davis s’attend à ce que davantage d’échanges cryptographiques demandent l’approbation pour opérer à Singapour :

Permettre aux échanges de crypto-monnaie de fonctionner à Singapour est un élément important de la stratégie du pays pour être convivial avec les entreprises utilisant de nouveaux types d’actifs numériques… Les échanges ne sont peut-être que la première étape du développement d’un crypto-écosystème florissant au cœur de l’Asie du Sud-Est. .

Les observateurs de l’industrie s’attendent à ce que le développement augmente le nombre de diverses sociétés de cryptographie s’installant à Singapour et consolide son statut de principal centre crypto-financier asiatique. Le rival régional de la ville, Hong Kong, a par exemple opté pour des politiques réglementaires plus strictes.

Selon Sumit Agarwal, professeur de finance et d’économie à l’Université nationale de Singapour, l’influence croissante de Pékin sur Hong Kong “crée la peur dans l’esprit des investisseurs” alors que la répression contre l’extraction et le commerce de crypto en Chine se poursuit. “Les gens se rendent compte que les régulateurs de Singapour sont plus ouverts à l’expérimentation car c’est une petite économie et les décisions peuvent être prises plus rapidement”, a souligné Agarwal.

