Singe dans le métro ! Après que la vidéo soit devenue virale, le métro de Delhi prévoit de consulter le département des forêts

Pour faire face à de telles situations inattendues résultant de l’entrée de singes dans les locaux du métro de Delhi, le DMRC, en consultation avec le département des forêts, prévoit d’élaborer une procédure d’exploitation standard.

Le métro de Delhi est prêt à enrayer la menace des singes dans les locaux du métro. Récemment, un clip vidéo est devenu viral sur diverses plateformes de médias sociaux, montrant un singe voyageant à l’intérieur d’un train du métro de Delhi sur la ligne bleue. Selon la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), le singe s’est faufilé dans le métro à la station de métro Akshardham et est resté à l’intérieur du train pendant trois à quatre minutes. Après avoir obtenu des informations à ce sujet, le personnel du métro de Delhi a agi rapidement et le train de métro a été évacué à la station de métro suivante. Dans une déclaration publiée par le DMRC, la société a fait appel et a conseillé aux navetteurs du métro de Delhi de s’abstenir de nourrir, d’encourager ou de se livrer à toute activité qui pourrait les mettre en danger dans une telle situation.

Selon DMRC, la société, dans le passé, avait mis en place des services dans lesquels une personne pouvait effrayer les singes lorsqu’elle était repérée dans les stations de métro vulnérables de Delhi, en imitant la voix d’un langur. Afin de faire face à de telles situations inattendues résultant de l’entrée de singes dans les locaux du métro de Delhi, le DMRC, en consultation avec le département des forêts, prévoit d’élaborer une procédure d’exploitation standard (SOP) pour la sécurité des passagers. Dans la déclaration, le métro de Delhi a appelé le grand public à informer l’opérateur ferroviaire ou les autorités du réseau ferroviaire du métro de Delhi au cas où un tel incident serait constaté pour une action corrective rapide.

Récemment, le DMRC a informé que malgré plusieurs contraintes au cours des derniers mois induites par la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, le métro de Delhi a poursuivi les travaux de construction de ses couloirs de phase 4 et a également réalisé quelques jalons de construction importants. Avec l’amélioration dans le pays du scénario Covid-19, il est prévu que les travaux de construction du projet de phase 4 s’accélèrent dans les jours à venir, avait déclaré le DMRC.

