Single ‘Let’s Get It On’ : le sensuel Soul Groove de Marvin Gaye

L’un des records les plus sensuels de l’histoire des charts est devenu le n°1 américain le 8 septembre 1973. Marvin Gaye“Let’s Get It On” de ‘s a atteint le sommet pour devenir le deuxième de ses trois sommets des charts pop américains, et a mis les auditeurs sous le cou avec son sujet.

Sur ce Billboard Hot 100, “Let’s Get It On” a terminé son ascension au n ° 1, succédant à “Brother Louie” de Stories. Une semaine plus tard, Gaye a été remplacée au sommet par “Delta Dawn” d’Helen Reddy. Sept jours plus tard, il avait regagné la couronne pour une deuxième semaine au sommet.

La chanson a été écrite et produite par Gaye avec Ed Townsend, qui soutiendra plus tard que son idée initiale avec les paroles n’était pas sur le sexe, mais sur la lutte contre la dépendance et la poursuite des affaires de la vie. Mais Gaye était assez clair sur le sujet sur les notes de pochette du Album Let’s Get It On, qui a atteint le n°2. “Je ne vois rien de mal avec le sexe entre des personnes consentantes”, a-t-il écrit.

Continue de le faire

Le groove de « Let’s Get It On » était si contagieux que, sur le album du même nom, il a été revisité pour “Keep Gettin’ It On”. Les sessions, enregistrées aux Hitsville West Studios de Motown en mars 1973, mettaient en vedette des joueurs aussi célèbres que les cornistes Plas Johnson et Ernie Watts et le duo de Crusaders Joe Échantillon et Wilton Felder, ainsi que Gaye lui-même au piano.

Townsend, qui avait connu Gaye dans les années 1960, a écrit dans les notes de pochette de l’édition de luxe de 2001 de l’album : « J’ai eu la chance de travailler avec de nombreux grands chanteurs dans ma carrière, mais aucun comme Marvin Gaye. Les sessions de ‘Let’s Get It On’ étaient la première fois que j’étais submergé par la capacité d’un chanteur à comprendre et à interpréter le vrai sens d’une chanson.

