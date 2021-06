Singles King Del Shannon enfin dans le classement des LP américains

C’est incroyable de voir combien de grands hitmakers qui avaient d’innombrables gros singles étaient très sous-représentés dans les charts d’album d’antan. Certainement à l’époque d’avant Les Beatles, et même par la suite, dans une certaine mesure, les LPs avaient une position différente sur le marché. Il n’était en aucun cas acquis que même une série cohérente de singles dans les charts garantirait les ventes d’albums.

Singles pas LPs

Les jeunes acheteurs de disques préfèrent souvent économiser leur argent pour leur prochain achat de 45 tours. Il était préférable de s’éclater sur un long lecteur contenant en grande partie des morceaux qu’ils ne connaissaient pas. De plus, ils n’avaient aucun moyen d’entendre sans faire l’achat – même si un album représentait une meilleure valeur piste pour piste pour leur argent.

Au début de l’été 1963, Del Shannon était un habitué des charts américains et internationaux de singles depuis plus de deux ans. C’était depuis sa percée mémorable avec l’entrée au Temple de la renommée des Grammy et du Rock & Roll “Runaway”. Mais même ce succès n ° 1 n’a pas suffi à persuader ses fans d’acheter l’album Runaway With Del Shannon, qui a complètement raté les charts américains.

Après « Runaway », le contrat de Del avec Big Top Records a été produit un autre hit américain du Top 5 dans « Hats Off To Larry », et il a fait le Hot 100 à 14 autres reprises dans les années 1960. Mais une seule de ses dix apparitions après que “Larry” ait atteint le Top 20.

Survivre à une accalmie américaine

Ironiquement, c’est à ce moment relativement calme de la carrière de Shannon qu’il a finalement fait ses débuts sur le compte à rebours de l’album américain. Le single “Two Kinds Of Teardrops” était déjà devenu son septième hit du Top 10 au Royaume-Uni, où il était un grand favori, mais il a culminé à un n ° 50 décevant dans son pays d’origine. Les signes n’étaient donc pas bons pour le LP, qui a commencé avec cette chanson et contenait de nombreux singles précédents, y compris même le “Runaway” de deux ans, ainsi que des reprises de tubes de l’époque comme “Runaround Sue” de Dion et Bruce Le “Hey Baby” de Chanel.

Mais malgré tout cela, le palmarès des albums Billboard du 22 juin 1963 montrait un début pour Little Town Flirt, bien qu’à un modeste n°124. Puis, comme si le public acheteur s’était réveillé à l’idée en même temps, le LP est passé au n ° 75, puis de manière encore plus impressionnante au n ° 19. C’était la semaine de l’entrée historique de Shannon dans les charts des célibataires, lorsqu’il est devenu le premier artiste à placer un Lennon–McCartney chanson sur le Hot 100 (avant les Beatles eux-mêmes) avec “From Me To You”. C’est une histoire pour un autre jour.

The Little Town Flirt LP a ensuite atteint le numéro 12 et a passé six mois dans les charts. Del Shannon avait enfin un public d’album en Amérique.

