SingularityNET (AGI) rallie 1000% alors que les industries visent à fusionner l’IA avec la blockchain

Internet a remodelé la société au cours des 40 dernières années et les experts prédisent que les technologies numériques et l’intelligence artificielle (IA) continueront de transformer la façon dont les humains interagissent avec les données dans un avenir prévisible.

Un projet de crypto-monnaie axé sur l’IA qui a connu une croissance considérable depuis le début de 2021 est SingularityNET (AGI) et son talentueux robot humanoïde nommé Sophia.

Les développeurs d’IA peuvent utiliser la plate-forme SingularityNET pour créer, partager et monétiser leurs services via son marché d’IA, qui permet aux utilisateurs de parcourir, tester et acheter ces services à l’aide du jeton AGI natif.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix de l’AGI a augmenté de près de 1000% en 2021, passant d’un minimum de 0,046 USD le 1er janvier à un maximum de 0,50 USD le 6 avril, son plus haut niveau depuis février 2018.

Graphique AGI / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Trois raisons du rallye impressionnant d’AGI au cours des derniers mois sont la croissance de sa collaboration inter-chaîne avec Cardano (ADA), son entrée dans l’arène de la finance décentralisée (DeFi) et la sortie du SingularityNET Layer 2 (SL2) qui permet le création de tokens sur la plateforme AGI.

DeFi et la singularitéDAO

DeFi est devenu une puissante source de croissance pour l’écosystème de la crypto-monnaie depuis que le secteur a explosé, a gagné du terrain en juin 2020 lorsque des projets comme Uniswap et Yearn.finance ont commencé à remodeler l’industrie.

SingularityDAO a été révélée pour la première fois en novembre 2020 avec pour mission de faciliter la croissance et le financement de projets de blockchain en début et en milieu de phase en “ tirant parti de l’IA et des tokenomics bien conçus pour créer radicalement plus de liquidités pour les jetons correspondants ”, selon le site Web du projet.

Cette activité liée à DeFi, tout en offrant la possibilité aux détenteurs d’AGI de participer à la gouvernance de la plate-forme, à la sécurité du réseau et à gagner un rendement grâce au jalonnement, a contribué au rassemblement des jetons en janvier et février 2020.

Sophia le robot a également capturé une partie du battage médiatique des jetons non fongibles (NFT) pour AGI en mars après être devenue le premier être artificiellement intelligent au monde à créer des œuvres d’art non fongibles basées sur des jetons et les produits générant plus d’un million de dollars de ventes lors de sa première baisse de NFT sur Nifty Passerelle.

L’écosystème AGI se développe via Cardano

La deuxième source de croissance pour AGI et l’écosystème a été son partenariat avec Cardano et IOHK, la société qui soutient le développement et l’expansion du réseau Cardano.

Les développeurs de SingularityNET ont récemment révélé des plans pour créer un nouveau jeton AGI sur la plate-forme Cardano qui a été officieusement appelé AGI-ADA. Cela permettra aux jetons d’être échangés avec son homologue AGI ERC-20 tout en conservant la même valeur.

Le marché SingularityNET sur Cardano utilisera le langage de contrat intelligent Plutus du protocole pour introduire une foule de nouvelles fonctionnalités, y compris l’intégration de AI-DSL, «un nouveau langage spécifique au domaine qui permet aux agents d’IA sur le réseau de décrire efficacement leurs propriétés à l’un l’autre.”

Pour aller de l’avant avec l’expansion de la phase 2 et la collaboration avec Cardano, une majorité de détenteurs de jetons AGI devaient voter et approuver l’expansion qui comprenait une motion pour la création et la publication d’un milliard de nouveaux jetons AGI-ADA par incréments mensuels qui prendront 91 ans.

La période de vote a duré du 3 au 7 février et la communauté a finalement approuvé la mise en œuvre de la phase 2.

La fonctionnalité de couche 2 pourrait augmenter le prix de l’AGI

L’introduction de SingularityNET Layer 2 est le troisième facteur derrière la croissance d’AGI en 2021. Son intégration permet la création de réseaux d’agents secondaires au-dessus du réseau SingularityNET.

L’un des principaux défis auxquels est confronté le réseau Ethereum et les jetons qui y fonctionnent sont les coûts de transaction élevés et la congestion du réseau qui entraîne de longs délais de confirmation.

En s’appuyant sur SL2, les réseaux pourraient créer leurs propres jetons, ce qui nécessitera une somme modique dans AGI pour effectuer des transactions à un taux beaucoup moins cher que les frais de gaz Ethereum.

Plusieurs projets populaires sur le réseau devraient déjà devenir les premiers projets SL2, tels que SingularityDAO et NuNet, avec des projets plus récents tels que les robots d’assistance infirmière Awakening.Health et le réseau d’IA robotique bienveillante SophiaDAO qui est également en ligne pour l’intégration.

Selon la SingularityNET Foundation, ces projets ne sont qu’un moyen de lancer le SL2 «sur un bon départ», l’organisation visant à «stimuler la création d’une variété de projets SL2 tiers étonnants» qui développent leurs communautés et construisent logiciel qui aide à «stimuler l’utilisation des jetons AGI dans le réseau SingularityNET sous-jacent».

L’accent mis par SingularityNET sur l’intelligence artificielle et le Big Data a permis au projet de se développer davantage, d’autant plus que la connectivité inter-chaîne, l’intégration DeFi et les fonctionnalités de couche 2 fusionnent avec l’écosystème AGI.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.