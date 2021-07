Sinistre! Le créateur de “Gossip Girl” veut “explorer le personnage à travers [Teen] Sexe’ 10z viral

Lorsque la série originale Gossip Girl a été diffusée sur The CW de 2007 à 2012, elle a suscité beaucoup de controverse pour ses représentations du sexe chez les adolescents. Mais ces scènes n’ont rien sur la sexualisation graphique des personnages adolescents montrés dans le nouveau redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max qui, avec un réveil retrouvé, nous dit que c’est essentiel pour le réalisme.

Cette sexualisation flagrante des enfants mineurs dans Gossip Girl est très avant-gardiste dans l’esprit du créateur de Gossip Girl Joshua Safran et de ses collègues scénaristes/producteurs. Safran s’est enthousiasmé pour The Daily Beast, qui a noté qu’il y a “beaucoup plus de sexe que la première remise des gaz”, que ses personnages adolescents sont “de belles personnes” qui “peuvent tout rendre sexy” et a déclaré: “Je suis heureux de pouvoir d’explorer le personnage à travers le sexe d’une manière que nous ne pouvions pas avec la CW.

À titre d’exemple, il a parlé d’un prochain « travail de jante »[!] scène, qui sera certainement controversée, affirmant que les adolescents de la vie réelle “essayent ces choses plus tôt” et “c’était un moyen de mettre en valeur le personnage et d’avoir également des représentations réalistes”.

Dans une interview vidéo de Variety avec les acteurs qui proclament que le redémarrage est “sexe positif”, Safran a déclaré que les parents ne devraient pas avoir peur que leurs enfants regardent les scènes de sexe car ils peuvent si facilement accéder au porno ces jours-ci, un fait qui “informe ” les intrigues de l’émission.

Dans la même vidéo, la productrice exécutive Stephanie Savage a conseillé aux parents de regarder les scènes avec leurs enfants et “d’avoir une conversation à leur sujet”. Elle a ajouté: “Ce sont des choses dont vous devriez parler à la maison.” Mes enfants sont grands maintenant, mais je donnerais un retentissant « Non, merci » à ce conseil déformé s’ils ne l’étaient pas.

L’actrice Jordan Alexander, qui joue la star de la série, Julien, était d’accord avec Savage et a déclaré: “Soyez ouvert avec eux et dites:” Oui, ce sont des choses qui existent et des choses qui pourraient vous intéresser. ” Peut-être n’encouragez-vous pas les parents à suggérer à leurs enfants un intérêt pour les travaux sur jante.

Au moins un autre point de vente convient heureusement que le redémarrage est “pathologiquement dérangé” et un “échec lamentable”. USA Today a noté que l’émission “ne devrait pas être récompensée pour un complot dans lequel le comportement des adultes frise la maltraitance des enfants …” Plusieurs téléspectateurs se sont également rendus sur Twitter pour exprimer leur dégoût à l’idée de représenter des adolescents de manière pornographique.

Le classisme et la politique sont également des aspects clés du redémarrage, car les étudiants des prestigieuses écoles Constance Billard et St. Jude sont des gens horribles simplement parce qu’ils sont riches. Les convictions classistes de Safran étaient pleinement exposées dans l’article du Daily Beast, car il a déclaré qu’il ne s’excuserait pas d’avoir rendu l’émission “réaliste” à l’époque ou maintenant.

« C’est comme ça qu’étaient les enfants riches à l’époque », a-t-il dit, « et c’est à ça que ressemblent les enfants riches maintenant. Et ils font encore des choses terribles.

La critique de l’émission par Slate a affirmé que « les riches détruisent la planète ». Ils ont poursuivi en citant Safran :

“Ces enfants luttent avec leur privilège d’une manière que je pense que l’original n’a pas fait”, a déclaré le co-showrunner Josh Safran à Variety. “À la lumière de [Black Lives Matter], à la lumière de beaucoup de choses, même en revenant à Occupy Wall Street, les choses ont changé. Safran a poursuivi en disant que l’original Gossip Girl s’appuyait trop sur le «porno de richesse», …

Donc, si vous prenez des notes : les personnages mineurs représentés dans le porno sexuel = un bon divertissement amusant. Mais « porno de richesse » = mauvais, mauvais et déformé. J’ai compris.

Jared Kushner et Ivanka Trump ont fait des apparitions dans la série originale et The Daily Beast leur a dédié le titre de leur histoire dans la série : “Le créateur de Gossip Girl Joshua Safran sur Pourquoi Ivanka et Jared ne sont pas les bienvenus.”

“Je suppose que le clan Trump ne serait pas chez lui dans votre nouvelle Gossip Girl”, a déclaré l’auteur à Safran. “Définitivement pas!” Safran a répondu catégoriquement. “Certainement pas”, a-t-il répété pour plus d’emphase.

Je veux dire, l’homme a ses limites et doit tracer la ligne quelque part ! #bisous bisous