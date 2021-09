Sinistres Fasal Bima non réglés : pas seulement les assureurs, les États défaillants sont également fautifs

in

Le ministère a précédemment informé le comité qu’aucune sanction n’avait été imposée à un gouvernement d’État, même si, conformément aux directives révisées de 2018-19, l’État est tenu de payer des intérêts de 12% pour le retard dans le versement de sa part de subvention au-delà de trois mois de date limite prescrite.

Par Prabhudatta Mishra

Les assureurs sont souvent blâmés pour le versement tardif des montants de l’assurance-récolte aux agriculteurs, mais la faute semble également incomber aux gouvernements des États qui ne paient pas leur part de la subvention sur prime.

Selon les données recueillies par FE, des réclamations d’une valeur de 2 287 crores sont restées impayées aux agriculteurs comme le 16 août sous le Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), mais les États n’avaient pas encore libéré leur part de prime de 1 879 crore. Le Gujarat, le Telangana et le Jharkhand ont été les plus grands défaillants, représentant plus de 90 % des cotisations.

En outre, la plupart des États n’ont pas encore finalisé les données de rendement de la saison dernière, le paramètre clé pour approuver les revendications des agriculteurs, alors même que la récolte d’été de cette année a commencé à se faire sentir.

Considérant que jusqu’à 80% des bénéficiaires de l’assurance-récolte sont de petits agriculteurs marginaux possédant moins de 2 hectares, de tels retards dans le paiement de la subvention des primes et l’accumulation de réclamations nécessitent une action politique immédiate, ont déclaré les analystes. Ironiquement, la commission parlementaire permanente de l’agriculture a récemment suggéré que les dispositions des lignes directrices du régime pénalisant les États défaillants soient supprimées.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime de solde est répartie à parts égales entre le Centre et les États. Pour la région nord-est, la part de subvention est de 90/10 entre le Centre et l’Etat.

Selon le rapport de la commission déposé au Parlement le 10 août, le ministère de l’Agriculture a été invité à restituer la prime payée par les agriculteurs avec intérêts dans un délai déterminé « car le retard dans le règlement des réclamations va à l’encontre de l’objectif même du régime et les agriculteurs en souffrent finalement. ”.

Le comité a également déclaré qu’il était convaincu des raisons invoquées pour le retard du règlement des sinistres par les assureurs et a recommandé que le ministère “modifie convenablement” les directives qui prescrivent que les États retardant le versement des subventions au-delà des délais stipulés ne puissent pas participer aux saisons à venir. La modification est nécessaire “pour que les États ne se retirent pas du régime”, a-t-il déclaré.

En mai, le gouvernement d’Andhra Pradesh avait payé 1 820 crore à plus de 15 agriculteurs lakh, qui ont subi des pertes de récoltes en kharif 2020, dans le cadre du programme d’assurance-récolte gratuite YSR. L’Andhra Pradesh est l’un des six États qui ont abandonné le programme PMFBY et n’ont aucune obligation en attente de subvention des primes.

Le Gujarat, le Telangana, le Jharkhand, le Bengale occidental et le Bihar ont également quitté le programme, citant le coût de la subvention des primes à leur charge. De nombreux États ont exigé que leur part des subventions soit plafonnée à 30 %.

Le gouvernement de l’Union a informé le mois dernier le Parlement qu’il n’avait pas l’intention de prendre en charge l’intégralité du montant de la subvention des primes, car les États ont un rôle majeur dans la mise en œuvre du régime, y compris la sélection des cultures, des zones, des risques et des compagnies d’assurance.