Sinner retire Bautista de la finale de Miami

04/02/2021 à 23:01 CEST

L’Italien Jannick Sinner a séparé ce vendredi l’Espagnol Roberto Bautista de la finale du Masters 1000 à Miami avec une victoire par 5-7, 6-4 et 6-4 après deux heures et demie.

Le joueur de 19 ans de l’autre côté des Alpes et actuel numéro 31 mondial, a affronté la dernière ligne droite du match de manière plus complète et avec plus de détermination. Il n’a pas baissé malgré le fait que Roberto Bautista a déséquilibré le dernier set avec une pause que Sinner a ensuite retournée.

Le plus jeune Italien à atteindre une demi-finale d’un Masters 1000 depuis 1995 tentera de remporter son troisième titre en carrière, le deuxième en 2021 après Melbourne.

Sinner, qui avec la demi-finale qu’il a atteinte après avoir battu le kazakh Alexander Bublik a déjà obtenu son meilleur record dans un Masters 1000, a frustré le joueur de tennis espagnol, qui n’a pas pu maintenir l’avantage après avoir remporté le premier set ou consolider les pauses de service qu’il a réalisées au à partir de chacune des deux autres manches.

L’Espagnol est une nouvelle fois proche d’un titre, finaliste à Doha et Montpellier en 2021 et qui n’a pas réussi à porter sa récolte de succès à dix depuis qu’il a remporté son dernier trophée, à Doha en 2019.

Sinner, qui a pris la mesure de l’Espagnol, qui avait déjà gagné deux fois, disputera sa première finale du Masters 1000 contre le vainqueur du match entre le Russe Andrei Rublev, quatrième tête de série, et le Polonais Hubert Hurkacz.