Sino Global Capital lance un fonds de 200 millions de dollars soutenu par FTX

La société chinoise de capital-risque cryptographique Sino Global Capital lance un fonds de 200 millions de dollars, soutenu par l’échange de dérivés cryptographiques FTX.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Block tôt lundi. Sino Global a confirmé la nouvelle à CoinDesk dans un communiqué officiel. Le fonds, baptisé Liquid Value Fund I, est plafonné à 200 millions de dollars, selon le communiqué. Une quantité substantielle de ce montant a déjà été engagée par des partenaires comme FTX, selon The Block.Liquid Value Fund. en particulier en Inde, selon le communiqué. Le PDG de Sino Global, Matthew Graham, a tweeté plus tôt ce mois-ci que la société recherchait des stagiaires pour son programme de recrutement de stagiaires en Inde. Sino Global, basé à Pékin, a investi dans plus de 20 projets de cryptographie selon le déclaration, y compris FTX, Solana, Serum et Mask Network. Certains des investissements existants de l’entreprise seront achetés par le nouveau fonds au prix coûtant (c’est-à-dire ce que Sino Global a payé pour cela, pas le prix actuel du marché), y compris LayerZero, Orca et Clearpool , selon le communiqué. C’est la première fois que la société de capital-risque accepte des capitaux extérieurs d’un large éventail d’investisseurs accrédités, selon le communiqué. FTX a levé 420 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B-1 l la semaine dernière, après une ronde de 900 millions de dollars en juillet.

MISE À JOUR (25 octobre, 13:33 UTC): Mis à jour avec des informations dans le sixième point.