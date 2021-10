Sino-Global & Highsharp lancent Thor dans l’industrie minière Bitcoin

Source : Adobe / artiemedvedev

Sino-Global Shipping America, Ltd. a déclaré qu’il prévoyait d’entrer dans une coentreprise de machines minières Bitcoin (BTC) avec Highsharp , pour travailler sur le développement, l’ingénierie et la commercialisation d’une machine minière appelée ‘Thor’.

Sino-Global est une société mondiale de gestion de navires et de services logistiques, fondée à New York, qui, selon le communiqué de presse, s’est diversifiée sur le marché des crypto-monnaies. Highsharp est une entreprise axée sur la technologie blockchain, la gestion du matériel, des logiciels et de la technologie, et le cloud computing, a-t-il déclaré.

La portée de la coentreprise “inclura l’ingénierie collaborative, le développement technique et la commercialisation d’une machine d’extraction Bitcoin propriétaire sous le nom Thor, avec des droits exclusifs couvrant la production de conception, la propriété intellectuelle, l’image de marque, le marketing et les ventes”, ont déclaré les partenaires.

Cette coentreprise disposera également d’une licence exclusive pour fabriquer, commercialiser et vendre la machine minière Thor Bitcoin dans le monde entier ; détiendra tous les droits de propriété intellectuelle qui s’y rapportent, et est mis en place pour déposer une demande de brevet d’utilité auprès du Bureau des brevets et des marques de les États-Unis pour la machine.

Sino-Global a annoncé qu’elle ferait un investissement de 10 millions de dollars le mois prochain pour financer les opérations de cette société.

La société a également accepté d’investir environ 50 millions de dollars “au cours des prochaines années pour soutenir les travaux en cours aux États-Unis”, indique l’annonce. Cela comprend les travaux de conception, de test et d’intégration. “Sino-Global prévoit d’utiliser les actifs existants ainsi que les futures augmentations de capital pour financer de tels investissements”, ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, Highsharp sera le seul fournisseur désigné de puces informatiques hautes performances pour la coentreprise, avec un accord d’achat séparé devant être signé entre la coentreprise et Highsharp. Les détails de l’achat seront « déterminés en fonction du volume d’affaires réel » de la coentreprise.

« Il s’agit d’un développement stratégique important pour Sino-Global avec un potentiel d’avantages financiers significatifs à long terme », a déclaré Lei Cao, PDG de la société. “Les récents changements dans la politique de cryptage, combinés aux pénuries mondiales de composants en cours, ont permis d’éliminer la précieuse capacité de production d’exploitation minière numérique”, a déclaré le PDG, ajoutant qu'”ils ont l’intention de combler cette lacune et prévoient d’agir de manière agressive”.

