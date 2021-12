Sinofy Group s’associe à MRHB DeFi pour son premier investissement institutionnel

Melbourne, Australie, 2 décembre 2021 – La première plate-forme d’écosystème DeFi inclusive et éthique au monde, MRHB DeFi, a reçu un investissement stratégique de Sinofy Group, une société de gestion de conseil en technologie basée à Shanghai. Sinofy soutient les entreprises technologiques de pointe pour les aider à se faire connaître dans les régions les plus connectées numériquement du monde – la Chine et l’Asie du Sud-Est.

Une alliance qui va au-delà de l’investissement financier

L’investissement comprend un partenariat stratégique dans lequel MRHB DeFi rejoint Sinofy pour réaliser la vision du premier d’apporter une approche éthique et communautaire au monde de la finance décentralisée. Le co-fondateur et investisseur providentiel de Sinofy, Amirsan Roberto, a poussé le partenariat encore plus loin et a rejoint la startup de l’écosystème Halal DeFi en tant que directeur des investissements et des partenariats.

« Rejoindre en tant que directeur des investissements et des partenariats est le reflet de mon engagement et de ma croyance en la vision de Marhaba. »

explique Amirsan Roberto.

« C’est la première étape que nous prenons pour établir notre fonds de couverture de groupe et nous sommes honorés d’avoir MRHB DeFi comme premier investissement institutionnel. » « Nous accueillons Amir et Sinofy Group dans le cadre de la famille de partenaires et d’investisseurs Marhaba. »

déclare Naquib Mohammed, PDG et fondateur de MRHB DeFi.

« Depuis notre création, Sinofy a activement soutenu nos efforts de marketing et aligner Marhaba sur la profonde expertise régionale de Sinofy nous donnera plus de visibilité en Asie et au-delà. »

Une collaboration technique et intellectuelle

En fait, l’association verra également les parties collaborer au prochain Sinofy East European Division Hackathon We_Challenge 2021 en Ukraine. Avec un rassemblement de 1 500 participants, 50 partenaires médias mondiaux, 20 communautés informatiques et 10 partenaires stratégiques, le hackathon se prépare à devenir l’une des conventions de développeurs les plus attendues de la région.

MRHB DeFi se présentera comme Sponsor officiel lors de l’événement, avec le CTO Deniz Daikilic prononçant un discours liminaire et participant à une table ronde qui comprend le PDG Naquib Mohammed et le chef des investissements et des associations Amirsan Roberto.

L’accent mis sur la communauté et l’éthique

MRHB DeFi a récemment clôturé sa vente pré-publique 2, une offre ouverte axée sur la communauté pour fournir un accès et des prix pré-IDO aux membres fidèles de la communauté. Le grand Succès La vente est une validation supplémentaire de l’intérêt massif pour les services DeFi enracinés dans l’éthique et l’inclusion.

MRHB DeFi a été fondée avec la vision de fournir aux communautés exclues et méfiantes à la cryptographie un meilleur accès aux opportunités et aux bénéfices croissants de la crypto-verse. Le projet s’appuie sur l’offre de services DeFi confessionnels qui adhèrent à des principes éthiques d’investissement et de financement ancrés dans la finance islamique, de nombreuses valeurs défendues par la plateforme halal sont également alignées sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Les pratiques commerciales considérées comme éthiques incluent celles qui évitent les intérêts, l’usure, l’exploitation sociale, ainsi que la durabilité, le financement adossé à des actifs ou les services publics, la transparence et la répartition équitable des risques et des récompenses. Ces principes ont un attrait universel bien au-delà de la communauté consciente de la foi.

Avec un marché financier islamique d’environ 3 000 milliards de dollars d’actifs, apporter même une petite partie des liquidités sensibles à la charia à DeFi représentera un énorme coup de pouce à la valeur totale du secteur DeFi dans le monde.

Sinofy Group a maintenant rejoint la multitude d’investisseurs stratégiques dans MRHB DeFi qui sont à bord pour apporter l’innovation DeFi à l’industrie financière islamique. À ce jour, les investisseurs comprennent Sheesha Finance, Blockchain Australia, Mozaic, Contango Digital Assets, NewTribe Capital, Acreditus Partners, EMGS Group, MKD Capital et une subvention de Polygon Technology.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et la blockchain. monde.

Chaînes officielles MRHB DeFi

Site Web : https://marhabadefi.com

Twitter : https : //twitter.com/marhabadefi

Télégramme : https://t.me/mdf_official

Annonces par télégramme : https://t.me/marhabadefi_ANN

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCHuvZG9DbS5ffeoqLX_bERg

Support : https://medium.com/@mrhbdefi

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/marhabadefi

Télégramme (arabe) : https://t.me/mdf_arabic

Télégramme (russe) : https : //t.me/marhabadefi_russia

Télégramme (turc) : https://t.me/MarhabaDefiTR

À propos du groupe Sinofy

Sinofy Group est une société de gestion de conseil en technologie de bout en bout basée à Shanghai, offrant une gamme de services dans les secteurs de la blockchain, de la fintech, de la cybersécurité, de la robotique, de la technologie médicale, des jeux, de l’IA / ML et de la RA / VR.

La société propose des solutions personnalisées créées pour les entreprises technologiques « Sinofy, Fund and Empower » dans la région la plus connectée numériquement au monde – la Chine et l’Asie du Sud-Est. À ce jour, ils ont travaillé avec des marques technologiques innovantes cherchant à étendre leur portée numérique et à pénétrer de nouveaux marchés. Son vaste réseau mondial offre une combinaison d’expertise et d’assistance de premier ordre.

Contact médias

cecilia@marhabadefi.com

chris@yourPRstrategist.com

pr@yourPRstrategist.com