Sinon, lance l’hymne non officiel des Raiders «Silver And Black»

AUTREMENT et Dossiers de mascotte/Groupe d’étiquettes de mascotte ont présenté la deuxième révélation du prochain EP du groupe intitulé “Défi”. La chanson est à certains égards une célébration et un cri de ralliement pour l’équipe de football de la ville natale du groupe, la Raiders. Titré “Argent et noir”, l’enregistrement peut être prévisualisé ci-dessous.

Adrien Patrick reflète : « En grandissant à Las Vegas, nous n’avons jamais eu notre propre équipe sportive professionnelle. Donc, pour beaucoup de fans de football, la chose la plus proche était notre deuxième maison sur la côte ouest : Los Angeles. Raiders ont toujours été connus comme les « mauvais garçons » de la NFL et nous pouvons tout à fait comprendre cela, d’un point de vue rock’n’roll. Ma première casquette de marque de départ était une Raiders chapeau et tous ceux qui sont un grand fan de NWA (comme nous), sait à quel point cette casquette m’a fait sentir comme un gamin ! Avec tous les artistes musicaux illustres qui ont élu domicile à Vegas, nous serions ravis d’être les premiers à présenter à notre nouvelle équipe locale leur hymne non/officiel : “Argent et noir”. Les bras ouverts et les cornes levées, nous accueillons les Nation des Raiders à notre bien-aimée Sin City… gagne juste, bébé!”

La piste principale partagée était un enregistrement de “Halo”. Patrick a déclaré à propos de la chanson : « Nous avons eu ‘Halo’ caché dans notre sac à six démons depuis un certain temps. Écrit à Los Angeles et enregistré à Las Vegas, il fonctionne personnellement comme un majeur céleste pour tous les hypocrites… y compris ceux dans le miroir. » L’ensemble de l’œuvre comprendra des faces B, des enregistrements en direct et des invités spéciaux. De plus amples détails seront partagés dans les prochains mois.

Patrick revient sur les dix-huit derniers mois de partage : « La pandémie a essentiellement mis un terme brutal au cycle de l’album pour ‘Defier’, et c’était franchement déchirant. Mais nous avons pris l’énorme puce perpétuelle sur notre épaule et en avons fait une opportunité, une dans laquelle nous avons pu insuffler une nouvelle vie à notre art en revisitant la musique dans un cadre acoustique en direct, ainsi qu’en produisant entièrement certaines de nos chansons préférées de les ‘Defier’ séances qui n’ont peut-être pas fait l’objet d’une diligence raisonnable. Ainsi, dans l’esprit d’être des soul-rebels rock n roll, nous avons nommé cette sortie à venir ‘Défi’.” Flux cumulatifs de répertoire présentés sur “Defier” dépasser les 11 millions d’écoutes, tandis que les singles “Soulevé” et “Feux croisés” cartographié à la radio Active Rock.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).