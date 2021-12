Sinovac COVID-19 shot avec le booster Pfizer moins efficace contre Omicron – étude

L’étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, a été menée par des chercheurs de l’Université de Yale, du ministère de la Santé de la République dominicaine et d’autres institutions.

Le vaccin COVID-19 à deux doses de Sinovac suivi d’un rappel Pfizer-BioNTech a montré une réponse immunitaire plus faible contre la variante Omicron par rapport à d’autres souches, selon une étude menée par des chercheurs.

Selon l’étude, le schéma à deux doses de Sinovac et le vaccin Pfizer ont produit une réponse en anticorps similaire à celle d’un vaccin à ARNm à deux doses. Les niveaux d’anticorps contre Omicron étaient 6,3 fois inférieurs par rapport à la variante ancestrale et 2,7 fois inférieurs par rapport à Delta.

Akiko Iwasaki, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré sur Twitter que les receveurs de CoronaVac pourraient avoir besoin de deux doses de rappel supplémentaires pour atteindre les niveaux de protection nécessaires contre Omicron.

Le vaccin à deux doses Sinovac seul n’a montré aucune neutralisation détectable contre Omicron, selon l’étude qui a analysé des échantillons de plasma de 101 participants en République dominicaine.

Une étude de Hong Kong la semaine dernière a déclaré que même trois doses du vaccin Sinovac ne produisaient pas suffisamment de réponse en anticorps contre Omicron et qu’il devait être renforcé par une injection Pfizer-BioNTech pour atteindre des « niveaux de protection ».

Le vaccin CoronaVac de Sinovac et le vaccin BBIBP-CorV de l’entreprise publique Sinopharm sont les deux vaccins les plus utilisés en Chine et les principaux vaccins COVID-19 exportés par le pays. Hong Kong utilise les vaccins Sinovac et Pfizer-BioNTech.

