S’inscrire hors ligne – The Financial Express

Alors que les marques de toutes les catégories se sont dirigées vers le commerce électronique pendant la pandémie, la vente au détail physique a pris de l’importance parmi les marques de vente directe au consommateur (D2C). Melorra, Plum, Pee Safe et Libas, entre autres, ont renforcé leur présence hors ligne au cours de la dernière année.

Selon Devangshu Dutta, fondateur de Third Eyesight, le marché de détail total en Inde est estimé à Rs 63 lakh crore, dont 95% des achats se font via des formats hors ligne.

Brique par brique

Ayant débuté en tant que marque en ligne uniquement en 2013, Pee Safe a lancé son premier magasin exclusif en Inde en février 2021. La marque d’hygiène personnelle exploite actuellement un magasin à Gurugram, Bengaluru et Ahmedabad ; et prévoit de lancer 50 magasins hors ligne au cours des 12 prochains mois. « Il existe une forte demande de produits d’hygiène personnelle et de bien-être sur le marché hors ligne. Par conséquent, l’ouverture de points de vente exclusifs est un élément crucial de notre stratégie de croissance », déclare Srijana Bagaria, co-fondatrice et directrice de Pee Safe. Ces points de vente exclusifs de marque (EBO) seront lancés par le biais du modèle de franchise détenue et exploitée en franchise (FOFO).

La marque de vêtements ethniques en ligne Libas, quant à elle, a dévoilé deux magasins physiques à New Delhi en septembre 2021. La marque a un objectif ambitieux de 200 magasins supplémentaires d’ici 2025 dans les centres commerciaux et les rues commerçantes des villes de métro et de niveau II. Une installation click-and-collect sera bientôt opérationnelle, a déclaré Sidhant Keshwani, directeur général de Libas. « Nous visons une part de marché hors ligne de 25 % dans les deux prochaines années », ajoute-t-il.

La marque propose une gamme de vêtements de mariage et d’occasion, ainsi que des tissus prêts à coudre exclusivement dans ses magasins hors ligne. Bientôt, il prévoit également de se lancer dans les catégories vêtements pour enfants et hommes, ainsi que dans la décoration intérieure.

La marque de beauté Plum, qui vend au détail en ligne depuis 2014, a lancé son premier magasin à Mumbai en octobre 2021. Le fondateur et PDG de Plum, Shankar Prasad, a déclaré que l’objectif était de porter le nombre de magasins à 50 d’ici 2023 et que les EBO y contribuent. « 10-20% de nos ventes totales en deux ou trois ans ».

La marque de bijoux Melorra a étendu sa présence hors ligne en décembre 2020. « Nous avons augmenté de 200 % d’une année sur l’autre ; nous prévoyons d’afficher des chiffres encore plus élevés cette année avec l’ajout de magasins hors ligne. Nous cherchons à toucher 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires en cinq ans », a déclaré le fondateur et PDG de l’entreprise, Saroja Yeramilli.

Une bonne étape ?

Les analystes disent que le passage à la vente au détail hors ligne est logique pour les marques axées sur le numérique dans les catégories où l’expérience du produit est un moteur important pour l’achat. « Jusqu’à présent, les joueurs D2C ont fait un excellent travail en s’appropriant le parcours du consommateur, qui est en grande partie en ligne. Ils voient maintenant que pour la prochaine vague de croissance et de pénétration, ils ont besoin d’une bonne représentation dans un ensemble plus large de points de contact », déclare Rachit Mathur, associée et directrice générale du BCG.

Cependant, en ligne est susceptible de rester la principale source de revenus pour ces marques numériques. « Des marques telles que Lenskart, Nykaa et FirstCry ont fait un excellent travail en générant une forte présence dans le commerce de détail et une productivité viable, mais continuent d’avoir un biais plus élevé dans les ventes en ligne », note Mathur.

Les marques D2C pourraient peut-être essayer un mélange de formats pour une incursion hors ligne, des EBO à une présence dans les grands magasins, ou même de petits comptoirs SIS (shop-in-shop) dans les centres commerciaux. Mais les marques devraient être conscientes du fait que les consommateurs se comportent différemment selon l’environnement d’achat dans lequel ils se trouvent. Par conséquent, l’interface, l’offre de services et même la gamme de produits peuvent devoir être modifiés. « Le simple fait d’intégrer la technologie dans un environnement hors ligne simplement parce que vous êtes une marque en ligne d’abord peut ne rien faire pour améliorer l’expérience du consommateur, et peut même la nuire », a déclaré Dutta.

