S’inspirant de Dove, Sunny Jain fixe des objectifs pour Unilever Beauty – WWD

LONDRES – Dans sa première initiative majeure depuis son arrivée dans l’entreprise en 2019, Sunny Jain a jeté le gant vert et a présenté une nouvelle stratégie de durabilité et d’esprit social pour la division Beauté et soins personnels d’Unilever.

Jain et son équipe feront une myriade de mouvements dans le cadre d’une nouvelle stratégie de Positive Beauty, effaçant le mot «normal» de l’emballage des produits; refusant de modifier les images marketing et remettant en question les «idéaux de beauté étroits», alors que la division prône plus de diversité et d’inclusivité dans le secteur.

La nouvelle stratégie vise à toucher 1 milliard de personnes d’ici 2030 et va bien au-delà des produits et du marketing. (Selon Unilever, 1 milliard de personnes utilisent ses produits de beauté et de soins personnels chaque jour, et encore plus voient la publicité.)

La division s’engage également à atteindre des objectifs de durabilité plus larges, avec des plans pour «protéger et régénérer» 1,5 million d’hectares de terres, de forêts et d’océans d’ici 2030; contribuer 1 milliard d’euros au fonds Climate & Nature d’Unilever et veiller à ce que tout le plastique soit «recyclable, réutilisable ou compostable» pour toutes les marques du monde d’ici 2025.

En outre, la division continuera de faire campagne pour une interdiction mondiale des tests sur les animaux pour les cosmétiques d’ici 2023. Déjà, 23 de ses marques de produits de beauté et de soins personnels sont approuvées par PETA, et davantage travaillent à la certification.

La nouvelle stratégie Positive Beauty correspond au souhait du PDG d’Unilever, Alan Jope, que le géant de l’entreprise devienne «le leader mondial des entreprises durables».

Dans une interview exclusive, Jain a qualifié la stratégie de «nouvelle vision passionnante pour la beauté et les soins personnels ici chez Unilever. Nous pensons que Positive Beauty va défendre la nouvelle ère de la beauté, qui vise à faire plus de bien – et pas seulement moins de mal. «

Il a déclaré que la nouvelle stratégie visait à améliorer le bien-être des «gens et de la planète» et avait été conçue en réponse à la demande des consommateurs – et aux tendances du marché. Unilever sait pertinemment que les consommateurs veulent des produits avec un but précis et il est déterminé à répondre à ces demandes.

Jain a réitéré que les «marques ciblées» d’Unilever se développent deux fois plus vite que celles «non ciblées», «et c’est pourquoi je suis très, très enthousiasmé par Positive Beauty car ce n’est pas seulement une vision de la beauté, mais une vision croissance plus rapide de la division. »

Dans une interview à la fin de l’année dernière, Jain avait fait allusion à sa nouvelle stratégie et avait déclaré que c’était la raison pour laquelle il avait rejoint Unilever. «Nous allons réellement faire les choses sur le terrain. Nous allons faire des choses positives pour la planète. Il s’agit de faire mieux », a déclaré Jain en décembre.

La vision, a-t-il ajouté à l’époque, fait appel aux consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

«Les jeunes consommateurs ne se soucient pas des marques qui ne font que fournir des avantages fonctionnels, ils veulent s’associer à des marques qui font du bien pour les gens dans la société et la planète», a déclaré Jain. «C’est une vision d’avenir, une vision qui durera avec le temps.»

Jain président de la division Beauté et Soins Personnels d’Unilever, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 21,1 milliards d’euros en 2020, soit un peu moins de la moitié du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Les marques sous son parapluie incluent Dove, Suave, Vaseline, Pond’s, Sunsilk, Lifebuoy et Glow & Lovely. La division prestige comprend Hourglass Cosmetics, Dermalogica, Kate Somerville SkinCare, Ren, Murad, Living Proof et Tatcha

Au cours des 12 mois précédant le 31 décembre, la beauté et les soins personnels ont augmenté de 1,2%, avec le portefeuille de prestige, «l’entreprise de beauté de luxe la plus performante du marché», a déclaré Jope.

Le portefeuille de prestige est désormais une activité de 700 millions d’euros.

Dans sa dernière interview, Jain a déclaré que les marques de prestige constitueraient une partie importante de la stratégie de Positive Beauty à l’avenir et que la poursuite de la R&D sur tous les produits était cruciale. Il veut continuer à marier «une connaissance approfondie des consommateurs avec une science, une technologie et un but exceptionnels. Lorsque vous pouvez faire cela, vous pouvez donner vie à des produits incroyables et générer des taux de croissance fantastiques », a-t-il déclaré.

Jain a souligné Melé, une marque Unilever lancée l’année dernière aux États-Unis. «Elle a été co-créée avec des dermatologues de la couleur, et elle est vraiment conçue pour donner à une peau riche en mélanine l’attention qu’elle mérite. Ce fut un énorme succès et les taux de croissance sont exceptionnels », a-t-il déclaré.

Une grande partie de Positive Beauty est basée sur le travail qu’Unilever fait déjà dans les domaines de la durabilité et de l’inclusion. Positive Beauty a également été inspirée par Dove et sa campagne pour la vraie beauté, selon Jain. Dove est la plus grande marque de beauté au monde, et Jain a déclaré que c’était toujours l’une des marques grand public à la croissance la plus rapide.

La Campagne pour la vraie beauté a été lancée en 2004 en réponse à une étude mondiale qui montrait que seulement 2% des femmes se décriraient comme belles. La campagne était révolutionnaire, avec des publicités montrant des femmes de différentes formes et tailles vêtues uniquement de leurs sous-vêtements, et des femmes parlant ouvertement de leurs défauts de visage et de silhouette.

«Dove incarne ce que nous essayons de faire avec Positive Beauty dans toute la division. Ce que nous aimons chez Dove, c’est que cela va au-delà de la publicité et du marketing pour prendre des mesures concrètes sur le terrain », a déclaré Jain. Il a évoqué le Dove CROWN Act, qui a été créé en 2019 par Dove et la CROWN Coalition.

La loi garantit une protection contre la discrimination en raison des coiffures fondées sur la race et a jusqu’à présent été adoptée et acceptée comme loi dans sept États, dont la Californie, New York, le New Jersey et la Virginie.

Avec Dove à l’esprit, Jain a commandé la dernière étude de sa division: une enquête mondiale sur les expériences des gens de l’industrie de la beauté. Il a interrogé 10000 personnes dans neuf pays, au Brésil, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Nigéria, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Il a révélé que 56% des personnes pensent que l’industrie de la beauté et des soins personnels peut faire en sorte que les gens se sentent «exclus», tandis que sept personnes sur 10 ont déclaré que l’utilisation du mot «normal» sur l’emballage et la publicité des produits avait un impact négatif. Pour les 18 à 35 ans, ce chiffre est passé à huit.

La recherche a également montré que 69% des personnes ont déclaré qu’elles recommanderaient une marque de beauté à leurs amis et à leur famille si elle s’adresse à un large éventail de types de peau et de cheveux. La moitié des répondants ont déclaré qu’ils paieraient davantage pour ces produits.

L’enquête a également mis en lumière d’autres thèmes: 74% des répondants ont déclaré vouloir voir l’industrie de la beauté et des soins personnels se concentrer davantage sur le fait que les gens «se sentent» mieux que simplement «paraître» mieux.

Plus de la moitié ont déclaré accorder plus d’attention à la position d’une entreprise sur les questions de société avant d’acheter des produits.

«Nos recherches nous disent que l’inclusivité est plus importante que jamais pour les gens, et les jeunes générations estiment qu’il est temps pour les marques de faire preuve encore plus de responsabilité», a déclaré Jain. «Nous savons que nous avons le pouvoir de faire une réelle différence et, ce faisant, nous deviendrons une entreprise plus forte et plus prospère.»