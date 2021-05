Sion détruit tous les doutes

Zion Williamson n’a pas encore atteint une centaine de matchs en NBA. Il ne le fera pas même à la fin de cette campagne. Difficile à digérer, à la fois à cause de son impact actuel sur la piste et à cause de l’écho de son nom. Sa popularité au lycée ne restait pas parmi ses amis, ni assez avec sa ville ou son état: c’était mondial. À l’ère du viral, ses compagnons avaient tout pour s’étendre au-delà de toute frontière. Presque tout le monde connaît Sion ou la connaît depuis longtemps. Il a soulevé les attentes les plus élevées en NBA depuis l’arrivée de LeBron. Et le roi n’est comparé à personne. “Je pensais que LeBron était unique, mais je pense qu’il est le prochain à venir”, a poursuivi Steve Kerr. Un phénomène sportif, mais aussi économique ou social: sa blessure à l’université, accompagnée d’une chaussure Nike cassée, a causé plus de 1,1 milliard de dollars de pertes pour la marque. Un prototype potentiellement idéal pour la meilleure ligue du monde, qui possède des talents de basket-ball, mais aussi une culture organisationnelle, une image ou une capacité expansive. Il y avait de nombreuses attentes, ainsi que leurs doutes correspondants. Pour l’instant, les premiers sont confirmés.

Stan Van Gundy, à la Django, l’a déchaîné. 32,9 minutes en moyenne sur la piste ont signifié au revoir à tout soupçon de restriction de minutes. Un que le pouvoir en avant a dû accepter sous la direction d’Alvin Gentry, mais, sûrement, pas par sa propre volonté; Alvin, comme tout le monde, apprécierait son vol à voile, ses concours de dunks et, surtout, sa capacité super-productive (Zion fait partie de ceux qui, sans en avertir personne, remplissent son casier de chiffres). Les bêtes, de temps en temps, ont également besoin de se faire dorloter. Et les accorder est généralement une bonne décision, car ils sont de votre côté. Dans sa deuxième saison, il se bat contre tout le monde et tout à la Nouvelle-Orléans, son endroit préféré pour jouer au basket avant New York (ou était-ce l’inverse?). 26,8 points, 7,1 rebonds et 3,6 passes décisives au service d’un projet qui n’explose pas comme prévu, mais qui à Sion dispose d’un phare d’où partir (et accoster).

Enregistrements en tant que nourriture

Avec Williamson, les portails statistiques fonctionnent au coup par coup. Dans n’importe quel match, une marque peut exploser. Il a déjà prévenu lors de ses débuts. Ses quatre triples contre San Antonio Spurs, avec un Smoothie King Center affolé, étaient la preuve que l’idylle a son lien avec le rationnel, avec ses capacités athlétiques exubérantes et, se dépêchant dans cette dimension, avec son sixième sens quand il s’agit de comprendre. Avec la direction du ballon; mais aussi avec l’irrationnel. Depuis, il a essayé un maximum de trois triples dans le même match. Seulement deux fois, en fait, et, de plus, avec un coup sur les six. Cette saison, il effectue en moyenne 0,5 tentatives avec une précision de 32,3%; mais tout cela n’a pas d’importance. Ce record, celui du plus grand nombre de triples marqués lors d’un premier album, lui appartenait, comme tant d’autres.

Michael Jordan, Shaquiller O’Neal, Elgin Baylor, Mutombo, LeBron … ils ont tous partagé les gros titres avec Zion à un moment ou à un autre. Ou Sion avec eux, avec tout le respect historique dû. Parfois pour se tenir à côté; dans d’autres, très proches et, déjà dans beaucoup, au-dessus. Avec les Spurs comme bourreau, encore une fois, Williamson a réussi à atteindre son point de 2000 en tant que professionnel, avec seulement 20 ans et après 79 matchs. À la hauteur de Baylor et Rick Barry, sous Wilt Chamberlain, Oscar Robertson ou Kareem; mais étant, depuis 1985, avec Jordan (73), celui qui a eu le moins besoin de rencontres pour atteindre ce chiffre. Et c’est le combien, mais aussi le comment. Parce que Zion marque beaucoup, mais comme jamais auparavant. Son taux de réussite (61,6%) est devenu, pratiquement, sa principale caractéristique. Personne ne sait comment, mais il finit toujours par trouver un moyen d’arriver à une résolution proche du bord, avec des impulsions et des rectifications qui remettent Newton en question. Ses points moyens, lorsqu’ils sont combinés à ce pourcentage, se traduisent par quelque chose de jamais vu dans l’histoire de la compétition.: Jusqu’à présent, aucun joueur n’avait réussi à marquer plus de 15 points par match avec un tel succès, selon les données de StatMuse. Il enregistre 26.8. Selon le même portail, Zion pourrait se permettre de rater plus de 200 tirs et, même ainsi, il serait toujours au-dessus de 50%.

Il y a plus. Avec sa sélection pour le All Star de cette année, il a été placé parmi les quatre plus jeunes joueurs de l’histoire à obtenir un tel prix (20 ans et 244 jours). Ahead, Magic Johnson (20 ans et 173 jours), LeBron James (20 ans et 52 jours) et Kobe Bryant (19 ans et 169 jours). Il n’y a pas d’étape sans marque: elle se nourrit d’elles et elles ne finissent jamais. Cette saison, il est également devenu, aux côtés d’Allen Iverson et derrière Jordan, le joueur le plus rapide à atteindre son 20e match avec 30 points ou plus. En rétrécissant les vues sur l’histoire des pélicans, tout se multiplie, bien sûr. Ce cours, par exemple, est devenu le seul membre de son histoire à enchaîner six jeux à 30 points avec plus de 70% de précision. Et ainsi, les uns après les autres. Il n’y a pas de fin.

Zion Williamson mène la NBA avec une moyenne de 19,7 points par match dans la peinture. Le dernier joueur à avoir obtenu une moyenne supérieure à cela était Shaq en 2001-02 pic.twitter.com/QuSEcyeYtR – Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 10 avril 2021

“Avec Doncic, Williamson est l’avenir de la NBA”

Les comparaisons viennent toujours. Difficile à éviter dans de multiples domaines de la vie, dans le sport ils semblent inévitables. Et ils ont également atteint Sion, ce qui en fait des mérites. Contre les Clippers, il signe son vingtième match de la saison avec plus de 20 points et 70% (72%), uniquement à la portée d’Artis Gilmore … et Shaquille O’Neal, sa réflexion la plus récurrente. Malgré l’idiosyncrasie de leur jeu (des deux), les similitudes existent; bien que, comme toujours, ils finissent par être injustes envers certaines des deux parties, dans un sens ou dans un autre. Pour le moment, cependant, Williamson se débrouille bien avec l’analogie, de la formidable autorité, et les voix qui y ajoutent ne s’arrêtent pas. Shaq a inclus: “Je ne dirais pas que c’est une honte. Il fait de bons chiffres, il joue dur, il joue bien. Il pourrait peut-être être meilleur”, a récemment assuré, entre autres, la légende des Lakers.

L’opinion du mot le plus autoritaire, mais un parmi tant d’autres, qui ne peut ignorer les données constantes qui les rapprochent. Pour donner un autre exemple. À la mi-avril, Zion avait en moyenne 19,7 points dans la peinture, ce qui, depuis la saison 2001-02, n’a pas été atteint. Quel travail? Il n’y a pas de reponse. “C’est une force inhabituelle et évidemment un grand joueur. Nous devrons voir ce que nous pouvons faire pour l’arrêter la prochaine fois, même s’il le fait à tout le monde. C’est un grand défi pour les défenseurs et les arbitres. Il entre en collision avec tout où qu’il aille. A le genre de force de Shaquille O’Neal avec des compétences de meneur“Rick Carlisle lui a décrit après avoir succombé à ses caractéristiques. Une comparaison qui semble éternelle entre un joueur qui l’est déjà et un autre qui cherche à l’être.” Avec Doncic, Williamson est clairement l’avenir de la NBA et devrait remporter plusieurs prix MVP en au cours de sa carrière, tant qu’il peut rester en bonne santé », déclare Mike Schmitz, journaliste pour ESPN, dans un sentiment très généralisé. L’avenir du« peut »décidera. Pendant ce temps, les records continueront de trembler.