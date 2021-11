Sion L’ancien chanteur de Killswitch engage Howard Jones et Jared Dines, sensation de guitare sur You Tube : annonce du premier album

SION, le nouveau projet mettant en vedette l’ancien ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR chanteur Howard Jones et virtuose de la guitare moderne/créateur de contenu Jared Dine, sortira son premier album éponyme le 26 novembre. L’effort de 12 chansons était « presque deux ans dans la fabrication » et « a été financé indépendamment par Jared et Howardses propres poches », selon un communiqué publié par le groupe.

Le clip officiel de SIONle deuxième single de , « Plus que moi-même », peut être vu ci-dessous. C’est le suivi de « La lame », qui est sorti en mars.

Parlant de la façon dont leur collaboration est née, Dîne Raconté Alimentation en pierre: « Chemin de retour [in] 2018 était le TRIVIUM tournée que j’ai rempli pour ça Howard était avec son groupe ALLUMEZ LA TORCHE. Et, bien sûr, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé et nous avons juste commencé à parler au hasard [about working together]. je pense Howard mentionné, ‘Ensuite, parlons peut-être de faire quelque chose.’ Et, bien sûr, je me suis dit : « Ouais, ça a l’air génial. » C’est donc un peu là que ça a commencé. Et puis peut-être juste jusqu’à ce que [early 2020], Je pense [he] tendu la main et avait dit que [he] J’avais du temps libre, et j’avais du temps libre, alors nous avons pensé pourquoi ne pas commencer maintenant et commencer à écrire quelques chansons. C’est un peu comme ça que ça a commencé. C’était juste très décontracté, et c’est juste comme ça – très naturel, et pas, genre, [with] tout type de plan réel. »

Concernant SIONla direction musicale de, Dîne a déclaré : « Je pense qu’il y a beaucoup d’influence naturelle que j’ai de groupes comme ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, COMME J’ÉTAIS MOURANT, et cetera, et cetera, parce que c’est l’époque où j’ai grandi, donc c’est en quelque sorte imprimé dans mon jeu tel qu’il est. C’est donc très naturel pour moi de simplement les faire couler, vous pourriez l’appeler ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR-des chansons qui sonnent, mais ce n’est pas l’intention, ce que nous recherchions. Mais, oui, ils vont sonner, quand tu les entends, bien sûr, à cause de Howard et à cause de mon influence et de mon style, ils seront similaires à ce son – tout naturellement. [KILLSWITCH ENGAGE‘s third album, 2004’s] ‘La fin du chagrin’, bien sûr, pour moi, c’était mon préféré et ce qui m’a le plus influencé, donc je dirais que ça sonnera probablement plus comme ça, en ce qui concerne l’instrumental. Et peu importe Howard veut faire avec ça, ça va ressembler à Howard. Ça va sonner comme moi et Howard, peu importe ce que cela ressemble. »

Jones la gauche ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR en 2012 et a lutté contre la maniaco-dépression et le trouble bipolaire avant de former un nouveau projet, DIABLE TU CONNAIS, avec guitariste Francesco Artusato (TOUS DEVRONT PÉRIR) et batteur John Sankey (DÉCONCENTRÉ). Avec le bassiste Ryan Wombacher (SAIGNEMENT TRAVERSANT), ils ont enregistré et tourné derrière deux albums bien reçus, 2014 « La beauté de la destruction » et 2015 « Ils saignent en rouge ». En 2017, le groupe change de nom pour ALLUMEZ LA TORCHE suite à une âpre dispute avec Sankey, une partie propriétaire du nom.

Demandé ce qui l’a fait revenir à la musique après son départ ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, Howard Raconté New York lourd: « Honnêtement, je pense que c’était parce que j’étais juste un peu fatigué de ne rien faire et que je ne fais pas grand chose d’autre que de la musique. J’avais l’impression que j’avais besoin de m’aventurer parce que j’étais fondamentalement agoraphobe pendant trois ans. bien connu. Je suis sorti de la grille. Je n’ai pas eu de téléphone portable pendant trois ans – j’étais parti. J’avais l’impression, ‘D’accord, je devrais peut-être plonger mon orteil dedans. Je n’ai pas à le faire à fond Je n’ai pas à faire ce que je ne veux pas faire. C’est tout ce à quoi je pensais. J’ai commencé à bouger, j’ai commencé à faire des choses. C’était vraiment un combat, surtout pendant les premières années. Je me disais : » Qu’est-ce que je fais ? » Il y a eu peu de choses dans ma vie qui ont été cohérentes à part la musique. Je viens de le faire. Cela a juste pris du temps, puis tout d’un coup, l’étincelle est apparue. Je suis retombé amoureux de ce que je faisais. J’ai vraiment Je ne peux pas l’expliquer. C’est juste arrivé en quelque sorte. «

Dans une interview de 2014 avec Monde de la pêche, Jones a déclaré à propos de ses influences musicales : « Eh bien, à peu près tout ce que je peux écouter. AC DC et EMBRASSER ont été les premiers groupes qui m’ont fait découvrir la musique heavy. Après cela, j’ai absorbé tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Certains favoris sont PLUS LA FOI, LUI, ALICE ENCHAÎNÉE, PORTIS … Mon goût est un peu partout. »

Jones fait une apparition sur ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEURle dernier album de, « Expiation », en contribuant des voix d’invités à la chanson « Le feu de signalisation ».

Dîne a redéfini l’idée même d’un guitar hero en ligne. Le sien Youtube La chaîne compte 2,92 millions d’abonnés et plus de 700 millions de vues. Il a également collaboré avec tout le monde de Poste Malone à BRISER BENJAMIN. Sa sortie enregistrée comprend « Se reposer », « Repos », « Papa Rock » et « Dissimilateur », pour n’en citer que quelques-uns. Il est entré dans l’histoire en tant que « premier YouTuber » à faire la couverture de Monde de la guitare magazine. Pendant ce temps, il a fait équipe avec Homme de musique pour une signature Raie guitare.