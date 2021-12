Sion met les pélicans en difficulté avec sa mauvaise attitude

Que les Pélicans aient un gros problème avec Zion Williamson est une ligne qui n’échappe pas à la blague facile. Compte tenu de la conversation sur le poids de la mégastar de Salisbury, il faudrait l’ajouter pour les moins connaisseurs, mais ça en reste là. Le problème physique et de confinement du joueur n’est en aucun cas le premier sur la liste de la franchise à régler la situation tendue qu’il a avec lui, désormais en congé.

Pour un attaquant qui domine les pivots, une vraie garde-robe, que les quelques coups de pinceau qu’il a laissés en NBA n’ont pas été des coups de pinceau le défi de l’entretien physique passe au second plan. Bien que cela semble un mensonge de le dire d’un joueur professionnel. Le poids a peut-être aggravé ses blessures, il n’y a pas de médecin qui ait posé un diagnostic aussi clair, il est donc pratique de regarder d’autres fronts. Et l’inquiétude à la Nouvelle-Orléans va au-delà de celle mentionnée. La nuisance de l’environnement, par exemple. Zion, numéro 1 de la Draft 2019, n’est pas au même niveau de progression que Ja Morant, Tyler Herro ou, si on descend plus loin, Terance Mann, Jordan Poole, Keldon Johnson ou Nic Claxton, compagnons de portée. Le destin l’a associé presque immédiatement aux Pélicans dès que les positions de sélection ont été connues cette année-là et les soupçons se sont intensifiés avec la franchise de Louisiane, atteignant récemment un point difficile à maintenir qui a déclenché des rumeurs sur un éventuel départ de Williamson sans attendre son contrat pour expirer et il peut choisir une nouvelle destination en tant qu’agent libre.

Le traitement de ses blessures, ainsi que sa relation personnelle avec le vice-président David Griffin, sont un lourd fardeau pour l’ancien duc de devenir défensif concernant tout progrès pour rejouer. Cette semaine, il a reçu une injection biologique pour tenter de mieux soigner son pied droit, dont la réintégration subit un nouveau retard d’au moins cinq semaines supplémentaires.

Dans la franchise, non seulement en interne mais aussi dans le fandom, ils se méfient de chaque mouvement de Zion. Et ils le feront d’autant plus que les informations continueront d’être filtrées de l’intérieur, comme les suivantes. « Il a sauté la cure de désintoxication. Il s’est endormi lors d’une séance vidéo. Il a rejeté des choses qu’il doit traverser pour que l’équipe essaie de le remettre sur le terrain », a expliqué Jake Madison dans son podcast Locked On Pelicans, spécialisé dans les informations de l’équipe. On ne parle pas ouvertement de boycott, mais c’est ce qu’on entend en lisant ou en écoutant selon quelles choses. Vous lâchez prise ?

Zion a enfin un jeune entraîneur cette saison qui a récemment été un ancien joueur, Willie Green, avec une bonne réputation en tant qu’assistant et qui a un défi qu’ils ont déjà du mal à relever. Les Pels remportent des victoires isolées et se sont améliorés par rapport aux premiers matchs, notamment en raison de l’apparition d’un Brandon Ingram plus incisif, mais cette année et une autre du chapeau de Jonas Valanciunas leur font peu. Sion a disparu. À 21 ans, l’été prochain, il aura la possibilité de signer une prolongation similaire à celle que Luka Doncic ou Trae Young ont signée chez ces derniers et qui, s’il continue celles-ci, lui laisserait un salaire élevé garanti jusqu’en 2028. C’est, il revient ou il n’est pas Saison et dans n’importe quel état, prochain cheval de bataille de Williamson avec les Pélicans, une relation qui ressemble plus à un tourment pour les deux parties qu’à une alliance qui pourrait changer la NBA si cela fonctionnait.