SIP Abacus Ropes à Mullen Lintas en tant que partenaire créatif

SIP Abacus, le programme de développement des compétences pour les enfants, a récemment confié ses tâches créatives à Mullen Lintas. Le compte sera géré par le bureau de Bangalore de Mullen Lintas. La nomination est le résultat d’un pitch multi-agences. Le périmètre consiste à construire la marque via une publicité omnicanale et une visibilité via les réseaux sociaux.

Avec cette association, Mullen Lintas vise à changer la perception qu’ont les gens de l’Abacus et à faire prendre conscience de son impact sur l’esprit d’un enfant, tout en construisant une solide implantation sur le marché. «Nous sommes convaincus que notre association avec Mullen Lintas contribuera non seulement à accroître la notoriété de la marque SIP Abacus, mais permettra également à davantage d’Indiens de connaître la puissance du programme Abacus», Dinesh Victor, fondateur et directeur général de SIP Academy India Pvt Ltd a déclaré.

«Nous attendons avec impatience l’expertise bien connue de Mullen Lintas en matière de marque et de communication pour rapprocher notre marque phare SIP Abacus des enfants et des parents, conformément à notre vision puissante», a ajouté Sibi Sekhar, directeur de SIP Academy India Pvt Ltd. l’agence.

SIP Abacus a discrètement semé une tempête dans le secteur de l’éducation au cours des 17 dernières années et a aidé de nombreux enfants à travers le pays à développer l’arithmétique et à développer leurs capacités de concentration, a déclaré Hari Krishnan, PDG de Mullen Lintas. «Nous sommes ravis d’avoir le mandat d’élaborer la stratégie de marque et le point de vue de SIP Abacus qui permettront à davantage de parents et d’enfants d’adopter le concept des mathématiques et d’en sortir avec succès. La compréhension de la catégorie et la puissance de feu créative démontrées par notre équipe dirigée par notre CCO Azazul Haque est ce qui a fait la magie pour nous », a-t-il ajouté.

