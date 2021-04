SIP dans les fonds communs de placement vs SIP dans les actions: quel est le meilleur pour vous?

Les informations sur la hausse des cas de COVID, en revanche, amènent le marché boursier à la baisse. Dans un mode aussi irrégulier de conditions de marché, faire un SIP est fortement recommandé.

Il est révolu le temps où le roti, le kapda et le makaan étaient les exigences de base de la vie humaine. Avec des avancées majeures au 21ème siècle, Internet et le SIP (Systematic Investment Plan) sont entrés dans cette nouvelle liste de produits essentiels. Nous entendons souvent les Millenials promouvoir «SIP it, shut it and forget it» plutôt que d’encourager «Achetez bas et vendez haut». Parce qu’à leur avis, le timing du marché est beaucoup trop compliqué et, dans la plupart des cas, cela ne fonctionne jamais.

La volatilité de ces derniers mois a mis à l’épreuve la patience des acteurs du marché. La pandémie en était la cause principale et, par conséquent, des informations telles que la disponibilité du vaccin COVID apportent de l’optimisme sur le marché, ce qui rallie le marché à la hausse. Simultanément, les informations sur la hausse des cas de COVID entraînent une baisse du marché boursier. Dans un mode aussi irrégulier de conditions de marché, faire un SIP est fortement recommandé.

Tout comme un SIP dans les fonds communs de placement, on peut également opter pour la voie ESIP (Equity SIP) pour garer leurs petits investissements en actions à intervalles réguliers. Cette décision donnerait aux investisseurs un avantage sur les mouvements imprévisibles des cours des actions. En suivant cette voie, les investisseurs n’auraient pas besoin de chronométrer le marché, d’investir selon une approche réglementée et de se protéger pendant les périodes de volatilité tout en obtenant de meilleurs rendements.

Le SIP en actions permet aux investisseurs de fixer soit le montant à investir, soit le nombre d’actions à acheter à intervalles réguliers. Comme les fonds communs de placement SIP, un ESIP permet aux investisseurs d’investir dans des actions de manière disciplinée, les aide à répartir leurs investissements dans le temps et leur permet de bénéficier d’une moyenne des coûts en roupie, créant ainsi un corpus important avec de petits investissements.

Les ESIP sont une bonne option pour les investisseurs car on peut obtenir plus d’actions lorsque les prix sont bas, par rapport à la tenure lorsque les prix sont plus élevés. Mais une limitation d’ESIP est qu’il ne vous offre pas nécessairement les avantages de la moyenne des prix. L’une des règles importantes de l’investissement en actions consiste à acheter à la bonne évaluation, mais avec des investissements systématiques en actions, on ne regarde pas avec impatience les évaluations, mais plutôt le nombre d’unités qu’il pourrait obtenir.

Une tâche importante et complexe consiste ici à choisir l’action dans laquelle vous souhaitez investir. Vous devez sélectionner des sociétés qui ont le potentiel de générer une forte croissance des bénéfices, ont une bonne gouvernance d’entreprise et offrent des ratios de rendement élevés. Mais malgré la sélection d’une entreprise qui répond aux critères ci-dessus, les chances de bons rendements ne sont pas de 100%. Le marché boursier indien a connu de nombreuses hausses où les valeurs de la technologie, de la pharmacie, des télécommunications et des médias étaient considérées comme la quintessence des actions de qualité correspondant à tous les facteurs ci-dessus. Si vous aviez choisi des actions de première qualité de l’époque – Infosys, Satyam Computers, Reliance Communications, DHFL – vous auriez vu votre richesse s’éroder car trois des quatre n’ont même pas survécu à ce jour.

Ainsi, pour atteindre un bon équilibre dans son portefeuille, un investisseur doit surveiller de près les pondérations qu’il a allouées au portefeuille. Au lieu de courir après les ratios ou les chiffres, un investisseur devrait jeter un œil à l’entreprise. Par exemple, vous n’investiriez pas dans le secteur des machines à écrire maintenant, étant donné que les ordinateurs portables sont disponibles à un prix plus élevé de nos jours. De plus, la concentration vers une seule action ou un secteur ne devrait pas être grande, car plus la concentration est élevée, plus elle sera exposée au risque que ce pari tourne mal. Par conséquent, il est plus facile de prendre une exposition mesurée sur une action ou un secteur avec des investissements forfaitaires, mais avec les SIP, vous pouvez continuer à injecter de l’argent dans une seule action ou un seul secteur pendant des années, en ajustant son poids dans votre portefeuille.

Ainsi, un SIP dans un fonds commun de placement vous donne l’avantage d’être exposé à un risque de concentration plus faible par rapport à un SIP en actions. Enfin, le secret pour créer une richesse durable à partir du marché boursier est de suivre périodiquement l’entreprise ou le secteur dans lequel vous avez garé votre argent.

Un SIP en actions peut avoir ses propres limites, mais on peut compléter ses investissements existants s’il est utilisé à bon escient. ESIP ne peut pas remplacer un fonds commun de placement pour la plupart des investisseurs de détail, mais ESIP peut être un bon complément au portefeuille de fonds communs de placement. Plusieurs fois, les fonds communs de placement évitent les actions de faveur qui pourraient en fait être des achats de valeur. Par conséquent, ESIP peut être un excellent outil pour accéder à un portefeuille de telles actions.

par, Pranjal Kamra, fondateur et PDG – Finologie

