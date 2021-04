SIP Surge: Les investisseurs conservateurs FD, PF investissent-ils également dans des fonds communs de placement?

L’adoption d’une technologie facilitant l’intégration de nouveaux clients peut également avoir joué un rôle dans le pic.

Surpassant le chiffre le plus élevé de Rs 8641 crore atteint en mars 2020, l’afflux total de fonds dans les régimes de fonds communs de placement (MF) via les plans d’investissement systématiques (SIP) a enregistré un pic en mars 2021 pour atteindre le plus haut niveau jamais atteint de Rs 9,182 crore. L’afflux SIP de Rs 9,182 crore observé en mars 2021 était robuste par rapport à l’afflux total de SIP de Rs 7,528 crore en février 2021.

«Les investissements dans SIP ont considérablement augmenté au cours des deux derniers mois. Le total des comptes d’investissements SIP s’élevait à environ 3,72 crores en mars 2021. Au mois de mars, 9182 crores Rs ont été collectés dans divers systèmes SIP », a déclaré S Ravi, ancien président de Bombay Stock Exchange (BSE) et fondateur et associé directeur. , Ravi Rajan & Co.

«Le SIP est un moyen de déployer des montants fixes à intervalles réguliers. Le montant de l’investissement dans un SIP peut être aussi bas que Rs 500. Un plan d’investissement systématique est un véhicule d’investissement que de nombreux fonds communs de placement offrent. Ces intervalles sont décidés par les investisseurs et sont hebdomadaires, mensuels ou trimestriels », a-t-il ajouté.

Mais quelles peuvent être les raisons d’un tel pic d’environ 22% des entrées de SIP en mars 2021?

«Les stratégies et décisions d’investissement dépendent des cycles économiques et de la phase qui prévalent au moment de l’investissement. L’investissement en actions doit être basé sur la recherche. La période et les cours des actions qui sont soumis à des fluctuations sont contrecarrés par les décisions d’investissement », a déclaré Ravi.

«La raison de cette augmentation est due à la multiplicité de facteurs tels que la performance du marché, les faibles rendements des dépôts bancaires à terme (FD), pas de TDS (impôt déduit à la source), etc. 2,5 lakh imposables pourraient être un facteur supplémentaire. La performance de la moyenne capitalisation, qui est un rendement moyen supérieur à 12 pour cent, a rendu le SIP très attractif », a expliqué Ravi.

Outre les faibles taux FD et le changement des règles fiscales PF qui poussent les investisseurs conservateurs vers les investissements MF via le SIP, certains pensent également que le changement de règle d’applicabilité de la valeur liquidative pourrait également entraîner un déversement de fonds d’investissement de février à mars.

Entrées de fonds communs de placement en mars: la modification de la règle d’applicabilité de la valeur liquidative a-t-elle contribué à la hausse?

L’adoption d’une technologie facilitant l’intégration de nouveaux clients peut également avoir joué un rôle dans le pic.

«Les fonds communs de placement ont facilité le processus d’investissement. Compensation électronique au moyen d’instructions bancaires ou en investissant via une application qui est liée au compte bancaire et aux investissements en ligne via les portails Web », a déclaré Ravi.

De plus, comparé aux investissements forfaitaires dans les régimes de fonds d’investissement en actions, l’investissement via la voie SIP est considéré comme moins risqué car les investissements sont effectués à la fois dans des cycles de haut de gamme et de bas de gamme. Ce qui a peut-être encouragé les investisseurs conservateurs à prendre des risques calculés.

«Le coût moyen de la roupie sur une période donnée est un véhicule d’investissement favorable car il y a diversification dans le temps. Cependant, dans les marchés haussiers, la valeur des investissements est supérieure, tandis que dans les marchés baissiers, les investisseurs sont en mesure d’accumuler plus d’unités à des points de données inférieurs. Par conséquent, la volatilité du marché est contrée sans crainte et les investissements sur un horizon temporel plus long donnent de meilleurs rendements. Les investissements sont efficaces sur le plan fiscal et contre l’inflation », a déclaré Ravi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.