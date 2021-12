Sir Alex Ferguson à 80 ans – Une lettre ouverte d’un ancien ramasseur de balles de Manchester United – Man United News And Transfer News

Cher Monsieur Alex,

Tout d’abord, je voudrais commencer par vous souhaiter un très joyeux 80e anniversaire et une année 2022 fructueuse pleine de victoires à Manchester United !

J’aimerais aussi dire que c’était vraiment réconfortant de vous voir si nette et en bonne santé dans votre récente interview avec Gary Neville.

La façon dont vous lui avez imposé le respect était un signe clair que vous êtes de retour à votre moi redoutable habituel. En d’autres termes, il n’est jamais aussi docile avec Jamie Carragher !

D’une certaine manière, j’ai repoussé cette lettre pendant longtemps. Comme tous les fans de United, mon cœur s’est serré quand j’ai entendu parler de vos problèmes de santé et je ne voulais pas que cela paraisse larmoyant.

Croyez-le ou non, nous avons un lien personnel (relâche !). Certes, vous ne vous en souvenez probablement pas, mais c’est néanmoins un sujet que j’ai pris un réel plaisir à exprimer en détail à une longue liste d’amis, de connaissances et, enfin, de toute personne à moins de 10 pieds.

Au milieu des années 80, ma grand-mère m’a suggéré d’écrire au patron des Reds de l’époque, Ron Atkinson, pour qu’il devienne un ramasseur de balles. C’était un personnage indomptable qui choisissait toujours de demander « pourquoi pas ? » au lieu de « pourquoi moi ? ». Très semblable à vous, j’imagine.

Inspiré, j’ai commencé à gribouiller. Hélas, quelques lettres à Big Ron n’ont mené nulle part et je me suis retrouvé à mettre de côté mes grands projets pour devenir le nouveau numéro 9 de United via la route moins connue des ramasseurs de balles.

Au printemps 88, elle m’a emmené à Old Trafford ; une journée ordinaire pour ce gamin morveux de Salford. Nous avons fait le tour du musée et de la boutique de cadeaux et étions sur le point de partir lorsque vous vous êtes arrêté à l’extérieur du sol.

Je me sentais un peu trop intimidée pour venir vous dire bonjour – mais elle a insisté – et nous avons finalement passé 10 bonnes minutes à discuter de football avec vous.

Vous étiez très engagée – et engageante – et vous l’avez même complimentée sur sa peau – une histoire qu’elle a elle-même exprimée à sa propre longue lignée de futures connaissances.

Elle a mentionné mon amour du club et mon désir de devenir un garçon de balle et vous avez noté mon adresse et dit que vous verriez ce que vous pourriez faire.

Honnêtement, je ne m’attendais à rien de tout cela, mais quelques semaines plus tard, j’ai reçu une lettre avec le cachet de United demandant mes mesures pour s’adapter à un survêtement de club.

Effectivement, tu m’avais trouvé une place au Théâtre des Rêves.

Je ne peux pas expliquer à quel point j’étais étourdi – et reconnaissant – d’avoir la chance de passer du temps parmi des idoles personnelles telles que Mark Hughes, Bryan Robson et Steve Bruce. C’était un rêve devenu réalité.

Et, bien que j’aie beaucoup de bons souvenirs de mon temps en tant que ramasseur de balles, deux incidents se démarquent vraiment. La première : on m’a demandé de prendre un plateau jusqu’à la porte au bout du couloir et je me suis retrouvé à servir des rafraîchissements à vous et à Martin Edwards.

J’étais tellement nerveuse que j’ai failli renverser tout le plateau sur vous deux ! Vous m’avez immédiatement mis à l’aise avec votre chaleur et votre ouverture d’esprit.

Le 2, avec nous un but à terre contre Nottingham Forest en QF de la FA Cup, j’ai contrôlé une passe égarée sur ma poitrine et l’ai renvoyée à notre joueur.

Vous avez dit « Bravo garçon de balle » et m’a rendu ridiculement fier, malgré la défaite éventuelle. Heureusement, des jours bien meilleurs se profilent à l’horizon.

Je suis chanceux d’avoir eu un lien personnel avec vous mais, même si mes souvenirs se limitaient uniquement à Sir Alex Ferguson, manager de Manchester United (et pas mon premier patron !), je vous considérerais toujours comme l’une des personnes les plus chères de ma vie.

Très peu d’individus ont apporté autant de joie pure dans ma vie que vous. Vos merveilleuses équipes unies ont été parallèles à ma vie et l’ont enrichie, de l’école à l’université et du mariage à la paternité.

De Wembley en 1990 à Manchester en 2013, vos côtés glorieux – et les souvenirs incroyables qu’ils ont créés – ont apporté tellement de plaisir dans ma vie.

Et ce sentiment vaut pour chacun des millions de rouges qui ont eu la chance de grandir avec vous et vos garçons ; de Steve Bruce et Gary Pallister à Javier Hernandez et Robin Van Persie.

Voir votre récente interview m’a rappelé de bons souvenirs de ma grand-mère maintenant tristement décédée et m’a rappelé que la vie est courte et que le bonheur est une bénédiction.

Je voulais vraiment que vous sachiez que vous avez illuminé la vie de tant de personnes et nous avez donné assez de plaisir pour durer un million de vies.

Chacun d’entre nous aura toujours une place spéciale dans nos cœurs pour tout ce que vous avez fait pour le club – même ceux qui n’ont pas eu la chance d’être votre garçon de balle.

Joyeux 80e anniversaire Sir Alex et merci pour TOUT.

À partir de,

Scott Eckersley @ La personne du peuple