Sir Alex Ferguson a déjà tenté de recruter Zinedine Zidane pour Manchester United via Tony Cascarino, qui affirme que l’équipe d’Angleterre discutera des transferts de Harry Kane, Jack Grealish et Jadon Sancho

Tony Cascarino a révélé que Sir Alex Ferguson lui avait demandé une fois de recruter l’un des plus grands joueurs légendaires du jeu pour un transfert à Manchester United.

Et ce n’était que Zinidine Zidane !

Zidane aurait pu être un joueur de Manchester United… si seulement le français de Casc était plus à la hauteur

C’est cette période de l’année où les transferts sont le sujet de conversation avec les supporters de football du monde entier, avec des milliards dépensés, des joueurs échangés et des équipes relookées pour la nouvelle saison.

Et l’animateur de talkSPORT Cascarino insiste sur le fait que les joueurs et les managers ne sont pas différents.

L’équipe d’Angleterre, à elle seule, compte une multitude de joueurs liés aux grands mouvements estivaux.

Alors que l’avenir de Harry Kane et de Jack Grealish pourrait faire la une des journaux, Jadon Sancho a été lié à un transfert d’argent à Old Trafford, Ben White pourrait aller à Arsenal et il y aura certainement un grand intérêt pour Bukayo Saka d’Arsenal après son étourdissement débuts complets des Trois Lions.

Cascarino insiste sur le fait que le vestiaire sera rempli de discussions sur les transferts, les joueurs taquinant leurs coéquipiers sur leur avenir, comme c’était le cas pendant sa journée.

“Le football international était plein de discussions sur les transferts, en particulier pendant les heures ennuyeuses d’une pièce fermée à clé et de spéculations selon lesquelles vous pourriez déménager ailleurs”, a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

« C’était répandu, et je ne peux pas imaginer que ce soit différent aujourd’hui, pourquoi le serait-il ?

«C’est une grande période de la saison pour les joueurs, la fenêtre de transfert, surtout si vous jouez bien.

“Harry Kane, Jack Grealish, Jadon Sancho et quelques autres !

“Ils auront tous des conversations à ce sujet, et tout n’est pas en profondeur et ce n’est pas perturbateur pour l’équipe, mais ils en parleront.”

Suggérant que les joueurs de Man City au sein de l’équipe des Three Lions auront désormais un mot à l’oreille de Grealish et “taperaient” de manière informelle le milieu de terrain, l’ancien international de la République d’Irlande a révélé que la même chose lui était arrivée au cours de sa carrière.

Mais c’est un manager très célèbre qui lui a demandé de recruter un joueur très célèbre en son nom et en celui de Manchcester United…

Ferguson s’est tourné vers Cascarino pour aider à convaincre Zindane de déménager à Old Trafford, affirme le spécialiste de talkSPORT

Mais la légende de la France et du Real Madrid, Zidane, n’a jamais fini par venir en Premier League

“Ce que font certains managers, et je vous dirai que Fergie était le roi dans ce domaine, il trouvait toujours un moyen d’envoyer un message à quelqu’un”, a déclaré Cascarino, qui a passé six ans de sa carrière de joueur en France avec Marseille. et Nancy.

« J’étais dans une loge et j’ai rencontré Sir Alex à Marseille, il a été mon manager pendant une journée dans un témoignage, je suis dans une loge alors qu’il me dit ‘comment est ton français ?’

“J’ai dit ‘ça va’, et il m’a dit ‘discutez avec le numéro dix’ et ce numéro dix s’est avéré être Zinedine Zidane!”

Peut-être que le français de Tony n’était pas aussi bon qu’il le pensait…