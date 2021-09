Sir Alex Ferguson a été expulsé, Roy Keane Homme du match et Cristiano Ronaldo a remplacé Ole Gunnar Solskjaer la première fois que l’icône de Man United affrontait Newcastle

in

Cristiano Ronaldo devrait faire ses débuts pour Manchester United contre Newcastle à Old Trafford samedi.

S’il commencera ou non, nous ne savons pas encore, cependant, mais il figurera, a révélé vendredi le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United

Ronaldo se prépare à faire ses deuxièmes débuts contre Newcastle

Soit dit en passant, la première fois que Ronaldo a joué contre les Magpies pour les Red Devils, c’était en août 2003 à St James’ Park lors de leur deuxième match de la saison.

Il est également entré sur le terrain en tant que remplaçant – pour son nouveau manager.

Les équipes de Manchester United et de Newcastle ce jour-là comprenaient des personnalités comme Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Lee Bowyer, Alan Shearer et Roy Keane, qui ont présenté un affichage de l’homme du match.

Toutes ces stars ont pris leur retraite depuis longtemps, tandis que Ronaldo a continué à se consolider comme l’un des meilleurs au monde.

.

Ronaldo est sorti du banc pour Manchester United à St James ‘Park

Le match, leur premier retour d’une pause internationale cette saison-là, s’est terminé 2-1 avec United reprenant les trois points à Manchester grâce à des frappes de Ruud van Nistelrooy et Paul Scholes.

Et le jeu n’était en aucun cas à court de drame.

Après 20 minutes, Giggs a été dégagé au but mais a été manifestement abattu par Andy O’Brien et il aurait dû voir le Toon expulsé, seulement pour voir ses appels ignorés par l’arbitre Uriah Rennie.

Fergie était tellement enragé qu’il a été envoyé dans les gradins pour un accrochage avec le quatrième officiel Jeff Winter.

.

Fergie a fait savoir à Winter ce qu’il ressentait et a continué à le réprimander après avoir été envoyé dans les tribunes

Et pour ajouter du sel à la blessure, Newcastle a marqué le premier but trois minutes plus tard grâce à Shearer, qui a hoché la tête sur un coup franc de Laurent Robert.

côté de Ferguson a réussi à revenir et gagner les trois points cet après-midi, en dépit d’une occasion d’égaliser la fin de Michael Chopra et Ferguson de Newcastle à regarder de loin.

Pendant ce temps, salué comme un “garçon des merveilles”, Ronaldo a passé les 14 minutes qu’il avait sur le terrain à la fin du match à danser autour des défenseurs et à exciter la suite de Manchester United, mettant les fans sur pied et ils ont chanté “Vous n’êtes que venu voir Ronaldo ».

.

Solskjaer est maintenant le manager de Ronaldo et a été remplacé par lui dans le jeu en 2003

Il ne serait pas une surprise si quelqu’un à l’avant reçoit le même accueil ce week-end étant donné l’héritage qu’il a laissé un Old Trafford – gagnant.

Lors de la re-signature de l’ancienne star de la Juventus et du Real Madrid, Solskjaer a déclaré: “Je suis absolument ravi qu’il rentre à la maison là où tout a commencé.”

Cette réponse a été reprise non seulement à United, dans le monde du football. Cette fois, les Magpies ne sont pas les rivaux de United dans leur quête du titre et il est peu probable que Solskjær ait un affrontement dramatique avec le quatrième officiel.

.

Keane, désormais expert après une carrière exceptionnelle, a réalisé une superbe prestation au milieu de terrain

Mais étant donné les talents impérissables de Ronaldo, il y aura certainement un sentiment de déjà vu lors du match de ce week-end lorsqu’il dépoussiérera enfin son maillot n ° 7.

Le retour tant attendu de Ronaldo ne sera pas diffusé en direct à la télévision, mais vous pouvez écouter les mises à jour sur talkSPORT alors que nous vous proposons GameDay Live d’Old Trafford.

