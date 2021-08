Sir Alex Ferguson a fabriqué un kit gris de fossé de Manchester United à Southampton, mais Matt Le Tissier ne l’a même pas remarqué alors qu’ils ont “écrasé” les Red Devils

Selon une enquête récente, les investisseurs millennials ont alloué 12% de leur richesse au marché des actifs numériques tandis que les xennials et la génération X ont respectivement distribué 9,2% et 6,3%. Cependant, ce sont les personnes nées entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 qui ont le plus profité […] More