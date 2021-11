Sir Alex Ferguson a offert un traitement au sèche-cheveux à Patrice Evra malgré le meilleur match de Manchester United, juste pour envoyer un message à Cristiano Ronaldo

Patrice Evra a partagé une relation spéciale avec le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, mais cela ne l’a pas épargné du tristement célèbre traitement au sèche-cheveux.

L’ancien défenseur des Red Devils, qui a remporté le titre de Premier League à cinq reprises, a rejoint talkSPORT vendredi pour réfléchir sur son séjour au club.

Evra a été l’arrière gauche de United pendant les sept dernières années de la carrière de Fergie

Sir Alex a entraîné Evra pendant toutes ses huit années à Old Trafford, sauf une – et le Français reste un ami proche de l’Écossais, le décrivant comme « plus qu’un manager ».

Il a même dit à talkSPORT qu’il « aime » Fergie, et bien qu’il n’ait pas peur de son manager, il était « terrifié de le décevoir » à la fois sur et en dehors du terrain.

Cependant, à l’exception de Paul Scholes, même les favoris de Fergie n’ont pas été épargnés de se déguiser occasionnellement devant leurs coéquipiers, même lorsqu’ils ont bien performé !

Evra se souvient de sa pire expérience du traitement au sèche-cheveux, une phrase inspirée de l’époque où Sir Alex en a lancé un sur David Beckham, lors de l’une de ses meilleures présentations dans une chemise Man United.

Mais, dans un geste de génie de l’entraîneur légendaire, il semble que le vrai sens de la diatribe n’était pas du tout destiné à Evra – il a été conçu pour envoyer un message à un certain Cristiano Ronaldo…

« Quand nous jouions à Tottenham [in 2007], nous gagnions 2-0, je jouais l’un des meilleurs matchs depuis que j’ai rejoint United », a déclaré Evra à talkSPORT Breakfast.

Evra était un coéquipier de Ronaldo lors de son premier sort à Old Trafford

« À la mi-temps, nous sommes revenus dans le vestiaire, Ferguson n’a pas parlé pendant quatre ou cinq minutes. Quand il ne parle pas tout de suite, vous savez que quelqu’un est en difficulté.

« Tout le monde dit : ‘Patrice, tu es en feu’, mais Ferguson m’a regardé et m’a dit : ‘Patrice, ça va ?’

« Je dis, ‘Ouais’.

« Il a dit : ‘Es-tu fatigué ?’

« J’ai dit quoi?’

« Il a dit : ‘Pourquoi avez-vous passé le ballon à Edwin van der Sar ?’

« J’ai dit : ‘Parce que je n’avais aucune solution, j’ai juste passé un ballon au gardien de but’, et il m’a donné le sèche-cheveux le plus incroyable.

« Il a dit : ‘Si tu recommences, tu vas regarder le reste du match à côté de moi, c’est le pire que tu aies jamais joué depuis que tu es avec United !’

«Je me suis levé et il me crachait au visage. Son visage était là, avec sa veine. Je plaiderais l’injustice mais je ne répondrais jamais devant mes coéquipiers car je respecte l’autorité.

L’héritage de Fergie pèse toujours lourd sur Old Trafford

«Nous avons battu Tottenham 4-0 et je ne pouvais pas attendre, sa porte est toujours ouverte, alors le jour du nid, je vais directement à son bureau, je frappe à la porte.

« Il a dit : « Bonjour ? Qu’est-ce?

« J’ai dit : ‘C’est Patrice…’

« Il a dit : ‘Oh, mon fils ! Comment vas-tu?’ Il était vraiment content…

« Je lui ai dit : ‘Patron, qu’est-ce qui s’est passé hier ?’

« Il a dit: ‘Patrice – tu étais le meilleur joueur sur le terrain, mais Cristiano Ronaldo commençait à faire son talent, les autres joueurs manquaient des occasions, quand tu joues pour United et que tu en marque un, tu dois marquer le deuxième, le troisième , le quatrième’.

« J’ai dit : ‘Mais patron, pourquoi moi ? Attention, patron, car cette fois c’était très serré ».

Evra dit qu’il entretient toujours d’excellentes relations avec la légende de Man United, Ferguson, le décrivant comme « plus qu’un manager »

« Et il a dit : ‘Sortez de mon bureau, F, F, C’ – je ne dirai pas les mots qu’il a utilisés. J’étais comme, ‘wow’.

«Mais quand j’ai fermé la porte, j’ai réalisé qu’il m’avait simplement utilisé pour envoyer un message à l’équipe, pour s’assurer que nous respections Tottenham et que nous marquions des buts.

« C’est le genre de relation que j’avais avec Sir Alex, il savait que je pouvais prendre le feu.

«C’était le seul moment où j’ai eu le sèche-cheveux, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi.

«Il a donné le sèche-cheveux à tant de gens, même à certains joueurs, à de gros joueurs et ils ont pleuré. Je ne citerai aucun nom !

