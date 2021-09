Sir Alex Ferguson: Cristiano Ronaldo voulait changer de Manchester United – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a expliqué ce qui s’était passé dans les coulisses du transfert de Cristiano Ronaldo au club.

Le prolifique Portugais a soudainement voulu quitter la Juventus pendant les dernières étapes de la fenêtre de transfert et Ole Gunnar Solskjaer a saisi l’opportunité de le signer.

Ronaldo semblait se diriger vers le côté bleu de Manchester avant que des interventions ne soient effectuées pour empêcher ce cauchemar de se produire.

L’attaquant sensationnel est maintenant de retour au club où tout a commencé pour lui et a même réussi à attraper un doublé contre Newcastle United lors de ses deuxièmes débuts.

La base de fans des Red Devils a été très satisfaite de la capture de Ronaldo et l’excitation n’a pas été aussi forte au club depuis longtemps.

Selon le Daily Star, Ferguson a déclaré: «Je suis excité comme tout le monde, il y avait de l’anticipation toute la journée d’hier et un réveil le matin.

« Je parle au nom de tous les supporters, c’est un grand jour pour Manchester United.

«Beaucoup de gens ont joué leur rôle [in bringing Ronaldo back], et j’ai contribué en sachant que Cristiano voulait vraiment venir ici, et c’était important. Cela a très bien fonctionné.

“Je ne dirais pas que c’est émouvant, mais c’est excitant pour moi et un soulagement parce que je ne pouvais pas l’imaginer jouer pour Man City, je pense que personne ne le pourrait.”

Les fans ont plaisanté en disant que Sir Alex avait l’une des fenêtres de transfert les plus réussies en raison de son rôle dans le retour de Ronaldo à Old Trafford.

Cependant, il semble que l’Implacable Écossais ait minimisé son rôle, gardant humblement une distance pour s’assurer que les gros titres ne le concernent pas.

Solskjaer n’a jamais eu peur de puiser dans la sagesse et l’aide de Ferguson et ce ne sera probablement pas la dernière fois qu’il le fera non plus.