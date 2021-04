Sir Alex Ferguson décroche un triplé à Liverpool! L’icône de Manchester United connaît un succès incroyable à Aintree le premier jour de la grande réunion nationale

Sir Alex Ferguson adore gagner sur Merseyside!

L’ancien manager légendaire de Manchester United – qui a connu une rivalité amère avec Liverpool et l’a fait tomber de son perchoir – est peut-être à la retraite maintenant, mais il continue de connaître le succès en tant que propriétaire de courses de chevaux alors qu’il a remporté les trois courses d’ouverture à Aintree jeudi. .

Fergie a passé une journée remarquable à Aintree

Sir Alex était présent lors de la première journée de la réunion du Grand National à Liverpool pour regarder le remarquable triplé de première année avec une cote de 62-1.

Protektorat lui a donné son premier vainqueur dans le SSS Super Alloys Manifesto Novices’s Chase avec une cote de 17-2 avant que Monmiral, favori de 10-11, ne réussisse deux sur deux.

Le Clan Des Obeaux a ensuite complété le triplé en gagnant avec une cote de 5-2 dans le Betway Bowl Chase.

Ferguson est copropriétaire des trois chevaux aux côtés de Ged Mason, Lisa Mason et John Hales et a été l’un des rares chanceux autorisés à assister à la course.

Il a célébré sur un balcon lorsque les gagnants sont entrés et ont fait l’éloge du jockey Harry Cobden, qui a conduit le Clan Des Obeaux à une victoire de 26 longueurs dans un champ comprenant également le héros du Grand National Tiger Roll.

Le clan des Obeaux rentre chez lui pour donner à Fergie un triplé célèbre

Il a regardé depuis un balcon avec seulement des formateurs et des propriétaires autorisés à entrer à Aintree

Ferguson a déclaré à propos du vainqueur du Betway Bowl: «Il était frais – et avec les pommettes, cela a fait une différence.

«Harry l’a monté vraiment positivement là-bas à l’avant, et il était fantastique.»

Le joueur de 79 ans est familier avec les triplés – il reste le seul entraîneur à avoir remporté la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup en une seule saison après avoir conduit Manchester United à la gloire dans ces trois compétitions en 1999.

En 26 ans à la barre, il a remporté un total de 13 titres de Premier League et a ajouté une autre Ligue des champions, en 2008, à celle récoltée en 1999 et a également remporté cinq FA Cup et la Coupe de la Ligue quatre fois.

Fergie et l’équipe de Man United avec leurs trois trophées en 1999

Ferguson, qui a pris sa retraite en 2013, a subi une hémorragie cérébrale en 2018 et n’a eu que 20% de chances de survie.

L’écossais a récemment révélé qu’il craignait de ne plus jamais pouvoir parler alors qu’il traversait une longue convalescence.

Il a ajouté: «J’ai perdu ma voix, je ne pouvais tout simplement pas faire passer un mot, et c’était terrifiant – absolument terrifiant.

«Et tout me passait par la tête: est-ce que ma mémoire va revenir? Vais-je jamais parler à nouveau?

Mais Fergie a fait une reprise remarquable et semble apprécier sa vie plus détendue en tant que propriétaire de chevaux de course.