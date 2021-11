Sir Alex Ferguson dévoile la nouvelle statue de Denis Law à Aberdeen – Man United News And Transfer News

L’icône de Manchester United, Denis Law, a été honoré dans sa ville natale d’Aberdeen avec une statue en bronze.

La statue montre Law pointant un doigt vers le ciel et a simplement le mot «légende» en bas.

✔️ Né à #Aberdeen

✔️ Le seul vainqueur du Ballon d’Or d’Écosse

✔️ Le meilleur buteur de l’Ecosse

✔️ 237 buts en 404 apparitions #MUFC

✔️ 2 statues Old Trafford

✔️ Un travail caritatif fantastique ✅ Une statue de bronze au centre de sa ville natale bien-aimée#DenisLaw 👏 pic.twitter.com/AYf9o99ucj – Denis Law Legacy Trust – Streetsport (@DLStreetsport) 18 novembre 2021

Law est peut-être le joueur écossais le plus accompli de tous les temps, remportant deux titres de première division, une FA Cup et une Coupe d’Europe au cours de ses 11 années légendaires à Old Trafford.

Premier et unique vainqueur écossais du Ballon d’Or, il deviendra également le meilleur buteur de son pays, avec 30 buts en seulement 55 apparitions.

Mais c’est pendant son séjour à United que « The King », comme on l’appelait affectueusement, laisserait sa plus grande marque.

Formant l’un des tridents offensifs les plus meurtriers de l’histoire du football aux côtés de George Best et Bobby Charlton, Law a inscrit 237 buts en 404 matchs.

Son adoration était telle que même un passage en fin de carrière à ses rivaux de Manchester City et un but qui a fini par reléguer United n’ont pas fait grand-chose pour diminuer sa réputation auprès des supporters.

Voici les discours. @brightey https://t.co/B188gZG8ld – Andy Mitten (@AndyMitten) 18 novembre 2021

Sir Alex Ferguson a dévoilé la stature de l’homme de 81 ans qui se trouve dans le centre-ville et a eu des mots très touchants à dire pour son compatriote écossais :

«Je pense que cette statue le capture définitivement – ​​la seule chose est que je ne le vois pas s’essuyer son pull sur le nez.

«C’est un honneur pour moi de parler devant cette magnifique statue dans la ville d’Aberdeen.

«Je pense que Denis incarne un Écossais, il a fait preuve d’un courage fantastique à 15 ans, pour descendre à Huddersfield, quand il était jeune, peu ont le courage de faire ce genre de chose.

« Il a eu la chance d’être un grand joueur, il a saisi sa chance et sa carrière a été incroyable. C’était un joueur fantastique. Il était le plus grand joueur écossais de tous les temps, sans aucun doute.