Sir Alex Ferguson était tellement en colère après la victoire finale de la Coupe qu’il n’a pas laissé les épouses des joueurs d’Aberdeen dans le bus de l’équipe, la légende de Manchester United Gary Neville révèle comment il a fait que perdre n’était pas une option

Un gagnant. C’est ce que On se souviendra de Sir Alex Ferguson comme – même lorsqu’il gagnait, il était en colère, tel était son désir de perfection.

Cette mentalité d’élite était évidente lorsqu’il a qualifié ses joueurs d’Aberdeen de « honte » malgré les avoir vus remporter la finale de la Coupe d’Écosse.

Les joueurs craindraient le pire lorsque Sir Alex se fâcherait

L’ancien patron de Manchester United a toujours fait connaître ses sentiments à ses joueurs et à ses arbitres

Le patron était tellement en colère qu’il a même interdit aux femmes des joueurs de rejoindre l’équipe sur le chemin du retour après le succès.

Aberdeen a battu ses rivaux Rangers en finale, qui a fait suite à leur énorme succès en battant le Real Madrid en Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Alors que la plupart des managers auraient été ravis de remporter un trophée, Sir Alex n’était pas content et a déclaré que tous ses joueurs – les défenseurs du bar Willie Miller et Alex McLeish – étaient terribles.

« Nous sommes l’équipe la plus chanceuse du monde, nous avons été une honte pour une performance », a-t-il déclaré après le match.

« Miller et McLeish ont remporté la coupe pour Aberdeen. Miller et McLeish ont eux-mêmes joué les Rangers. Ils étaient une honte d’une performance.

« Et je m’en fiche, gagner des coupes n’a pas d’importance. Nos normes ont été établies il y a longtemps et nous n’allons pas accepter cela de la part d’une équipe d’Aberdeen. Nous ne devrions en aucun cas tirer gloire de cela.

L’ancien patron d’Aberdeen n’a pas pu se contenir après le match

L’ancien milieu de terrain Gordon Strachan se souvient encore de la journée comme si elle venait de se produire.

« L’un des jours les plus horribles de ma vie en remportant vraiment la finale de la coupe », a-t-il plaisanté avec talkSPORT dans le cadre d’un documentaire spécial en l’honneur de Fergie, qui aura 80 ans le 31 décembre.

« Aucun de nous ne savait ce qu’il disait, c’était en direct à la télé, on pensait qu’on allait fêter ça.

« Je pense que quelqu’un dit : « Archie [Knox, the assistant manager] est-ce qu’on peut sortir le champagne pour boire un verre ? Et Archie dit « oooh pas une bonne idée, il est devenu fou là-bas, il est devenu fou ».

« Alors il est revenu et a commencé à crier, à faire tout le nécessaire, puis il n’a pas laissé les épouses monter dans le bus de l’équipe après cela parce que nous étions tous une honte, donc les épouses ont dû prendre un bus différent pour la réception. »

Strachan et Sir Alex ont probablement parlé de cette journée à de nombreuses reprises depuis

Lorsque le légendaire manager a quitté Aberdeen pour Man United en 1986, Sir Alex a installé une incroyable mentalité de gagnant au club qui a vu les Red Devils devenir l’une des équipes les plus formidables d’Europe.

Gary Neville, qui est passé par l’académie sous la direction du patron, se souvient du contrôle qu’il avait à Old Trafford ainsi que de la terreur de perdre sa place dans l’équipe qui a conduit les joueurs au grand succès.

« Il ne vous a jamais menacé mais vous avez senti que la menace de partir était si grande parce que le club était si bon et le vestiaire était si bon et tout le monde l’a tellement apprécié, que c’était presque la menace d’être lâché, la menace d’être l’équipe signifiait que tout le monde se poussait tout le temps.

Neville et ses coéquipiers n’ont jamais voulu laisser tomber Sir Alex

« Si l’entraînement commençait à 10 h 00, à quelle heure pourriez-vous vous inscrire ? Pourriez-vous sortir avant que Paul Scholes ne commence à taper dans un ballon ? Pourrais-tu rester dehors après [David] Beckham ou [Cristiano] Ronaldo s’entraînant sur les coups francs ?

« Pourriez-vous faire plus que tout le monde ? Et ça a toujours été le genre de mentalité et ça vient de lui. »

