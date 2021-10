Sir Alex Ferguson explique comment réagir à la défaite en tant que manager de Manchester United avec Liverpool faisant pression sur Ole Gunnar Solskjaer après la victoire 5-0

Ole Gunnar Solskjaer a un brillant exemple de la façon de réagir à la défaite humiliante 5-0 de Manchester United contre Liverpool, avec des images d’archives de Sir Alex Ferguson décrivant sa mentalité de revenir de grosses défaites.

Solskjaer est désormais le favori des bookmakers pour être le prochain entraîneur de Premier League à perdre son emploi après la défaite record contre le féroce rivaux de Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer a reçu de nombreux conseils de Sir Alex Ferguson, mais c’est peut-être son plus important à ce jour

Solskjaer a été hué hors du terrain lors de l’humiliation de Liverpool, un exploit que Ferguson n’a jamais réalisé

United s’est retrouvé 4-0 dans une première mi-temps époustouflante pour la première fois de l’histoire de la division, avec Solskjaer impuissant sur la ligne de touche alors que Mohamed Salah and Co. se déchaînait.

Après le match, le Norvégien a admis que c’était « le jour le plus sombre que j’ai eu à la tête de ces joueurs ».

Son ancien patron Ferguson était présent et on l’a vu secouer la tête alors que Liverpool accumulait but après but.

Ferguson, qui a perdu 4-1 contre le Liverpool de Rafael Benitez à Old Trafford avant de remporter le titre de Premier League cette saison-là, a parlé à Jim White de talkSPORT dans la journée de sa réponse aux défaites démoralisantes.

Et cela sert de conseil opportun à Solskjaer, l’entraîneur légendaire affirmant que la clé est l’acceptation, déterminer la cause et s’assurer que cela ne se produise pas.

« La défaite se produit, je peux accepter la défaite sans problème pour moi », a déclaré Ferguson dans l’interview de Sky Sports avec l’animateur de maintenant TalkSPORT.

Ferguson a parlé à Jim White de la façon de gérer la défaite

United a été battu 4-1 à domicile contre Liverpool en 2009, mais a tout de même remporté le titre

«Peut-être que quand j’étais très jeune, j’ai trouvé cela difficile, mais il faut avoir la dignité pour pouvoir éventuellement accepter la défaite et être un bon perdant, mais cela ne veut pas dire que vous l’oubliez.

« Mon objectif après cela était de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Je détestais juste perdre de cette façon.

« Je le disais à mes joueurs à la fin du match en termes clairs et nous essayions toujours de trouver la raison pour laquelle nous avons perdu ce match, mais le prochain match était un autre monde et je me suis assuré que j’allais le gagner ensuite rencontre.

« Ce but et cette détermination sont quelque chose qui est en vous, c’est soit là, soit pas là. »

United s’est remis de sa défaite à Liverpool pour remporter le titre, mais cet exploit semble impossible pour Solskjaer

Ferguson a ensuite évoqué un exemple spécifique dont Solskjaer se souviendra sans aucun doute avec émotion.

United était mené 1-0 contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 1999 avant les arrêts de jeu, lorsqu’un égaliseur de Teddy Sheringham et un vainqueur à la 93e minute de Solskjaer ont stupéfié leurs adversaires allemands.

L’équipe de Ferguson a remporté le triplé au cours d’une saison étonnante, avec l’entraîneur adverse Ottmar Hitzfeld humilié, mais le Bayern a récupéré pour remporter le grand prix pour la deuxième fois en 2001.

Ferguson attribue une grande partie des succès ultérieurs d’Hitzfeld et du Bayern à son attitude après la défaite historique contre United.

Solskjaer était le héros en 1999, mais il semble que son temps à United soit enfin terminé

Solskjaer a donné au patron du Bayern Munich Hitzfeld sa pire nuit, mais la façon dont il a répondu est restée avec Ferguson

« J’en ai de bons exemples, comment vous gérez la défaite », a expliqué Fergie.

« Rappelez-vous que nous avons gagné la finale de 99 à Barcelone, et Hitzfeld a été dévasté à la fin, ça se voit.

« Comment vous en remettre, personne ne le sait, mais il l’a fait parce que, comme vous le savez, il a remporté la Coupe d’Europe peu de temps après, et la saison suivante, je suis allé voir les Rangers jouer contre le Bayern à Munich.

« En fait, j’allais voir un joueur et après le match, Markus Horwick m’a dit : ‘Ottmar aimerait que vous le rejoigniez pour le dîner après le match’.

Hitzfeld s’est remis de sa défaite en 1999 pour remporter la Coupe d’Europe deux ans plus tard

« Alors j’y vais et ses deux frères sont là, ‘Oh Mr Ferguson, ravi de vous rencontrer, performance fantastique l’année dernière, bravo’, et je me dis ‘est-ce un jeu, ça?’

« C’était fantastique, parler de magnanimité, c’était absolument génial.

« Puis Ottmar est venu,« Oh, c’est super de vous voir », et puis tout d’un coup, tous les joueurs du Bayern ont commencé à venir me serrer la main pour nous féliciter de les avoir battus en finale, pouvez-vous le croire ?

« Maintenant, c’est un excellent exemple, et je vous parie qu’Ottmar a ressenti la même chose que moi le lendemain : cela ne se reproduira plus. »

Le temps nous dira si Solskjaer suivra les conseils de son ancien manager…

