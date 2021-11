Sir Alex Ferguson « mène la quête » pour amener Mauricio Pochettino à Old Trafford alors que Man United ouvre des pourparlers, selon talkSPORT

Manchester United pense qu’ils peuvent tenter Mauricio Pochettino pour être leur nouveau manager l’été prochain, selon des sources de talkSPORT.

Ole Gunnar Solskjaer a été limogé en tant que patron de United après une défaite 4-1 contre Watford qui a vu le Norvégien partir sans trophée après près de trois ans à la barre.

.

Pochettino pourrait bien être sur le chemin du retour en Premier League si Ferguson réussit

.

Solskjaer a été limogé après sa défaite contre Watford, Carrick prenant le relais par intérim

L’assistant Michael Carrick a été nommé par intérim en charge de l’équipe et pourrait être en place jusqu’à la fin de la saison avec un vieux visage en lice pour revenir en Premier League.

La hiérarchie d’Old Trafford pense qu’elle peut faire appel à l’ancien manager de Tottenham Pochettino comme solution à long terme l’été prochain.

talkSPORT comprend que le légendaire manager de United, Sir Alex Ferguson, mène la charge pour amener Pochettino au club, qui a déjà eu des entretiens avec les conseillers argentins.

Pochettino a quitté les Spurs en novembre 2019, quelques mois seulement après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, et après un an d’absence, il est revenu pour reprendre le Paris Saint Germain plus tôt cette année.

.

Ferguson mène la charge pour débarquer Pochettino

L’équipe argentine du PSG n’a pas remporté le titre de Ligue 1 la saison dernière, terminant deuxième derrière Lille.

Cette campagne, ils ont 12 points d’avance en tête du classement après avoir connu une énorme fenêtre de transfert estivale qui a vu les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, entre autres.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.