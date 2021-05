Sir Alex Ferguson révèle qu’il a pleuré de peur de perdre la mémoire après une hémorragie cérébrale en 2018 dans la bande-annonce émouvante d’un documentaire sur la légende de Manchester United

La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a révélé qu’il était réduit aux larmes en craignant de perdre la mémoire après avoir subi une hémorragie cérébrale.

Une nouvelle bande-annonce pour un documentaire sur la vie du manager légendaire commence avec l’appel 999 lancé par son fils, Jason, le 5 mai 2018 après la chute de son père.

Sir Alex Ferguson parle de son hémorragie cérébrale dans un nouveau documentaire sur sa vie

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale d’urgence et le documentaire, Sir Alex Ferguson: Never Give In, révèle les craintes qu’il avait sur ses souvenirs.

Parlant de cette journée traumatisante, Sir Alex a déclaré: “Je pleurais parce que je ne me souviens de rien.”

Jason, qui a réalisé le documentaire, a déclaré: «Il a juste mis sa tête entre ses mains et a dit:« Oh, j’espère qu’il n’y a rien de mal dans ma mémoire, il vaut mieux qu’il n’y ait rien de mal dans ma mémoire ».

«Le il a juste commencé à me raconter ces histoires.»

Sir Alex Ferguson est le manager le plus titré de tous les temps

Le documentaire explore sa vie et sa carrière, de son enfance à Govan à ses débuts de jeu à Queen’s Park et plus tard à ses héros d’enfance, les Rangers.

Il a ensuite entamé une carrière de gestionnaire où le succès à Aberdeen lui a valu un déménagement à Manchester United où il a créé une dynastie et une réputation comme l’un des plus grands gestionnaires de tous les temps.

Dans la bande-annonce, Eric Cantona, Gordon Strachan et Ryan Giggs donnent un aperçu de Ferguson.

Pendant ce temps, Fergie révèle qu’il a «déraillé» dans sa jeunesse et «s’est brouillé» avec son père, ajoutant: «J’ai toujours regretté cela. Mais le football a été un sauveur.

Ferguson a pris sa retraite de Man United en 2013 après avoir remporté 38 trophées dont 13 Premier Leagues

Le documentaire promet de montrer à la légende du football un souvenir vivant de sa carrière – racontant les histoires derrière ses défaites, ses trophées et ses joueurs les plus influents à travers des entretiens avec Sir Alex lui-même, sa femme Cathy, ses trois fils, ainsi que d’anciens collègues.

Sir Alex Ferguson: Never Give In sort dans les cinémas britanniques le 27 mai et sur Amazon Prime Video le 29 mai.