Sir Alex Ferguson se souvient du « gros problème » qu’il a eu avec Cristiano Ronaldo

Sir Alex Ferguson a signé Cristiano Ronaldo du Sporting Lisbonne en 2003 (Photo : John Peters/Manchester United via .)

Sir Alex Ferguson admet que les débuts de Cristiano Ronaldo ont été si impressionnants qu’ils lui ont en fait causé des problèmes.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a rejoint United en provenance du Sporting Lisbonne à l’âge de 18 ans en 2003 après avoir précédemment épaté les Écossais lors d’un match amical.

Ronaldo a fait ses débuts en tant que remplaçant lors d’une victoire à domicile 4-0 contre Bolton en Premier League le jour d’ouverture de la saison alors qu’il remplaçait Nicky Butt.

Ferguson tenait à aider l’adolescent à entrer dans le football de Premier League, mais admet que son affichage contre Bolton a laissé les fans en vouloir plus et l’a laissé se demander s’il devrait le mettre à nouveau sur le banc la semaine suivante.

« Avec n’importe quel garçon venant d’un autre pays, à 18 ans, je pense qu’il était le plus jeune avec qui nous ayons jamais fait ça », a-t-il déclaré.

« Donc, avec Cristiano, sa mère est restée un bon moment. Je pense qu’avoir une famille quand on déménage comme ça, en venant dans un autre pays, est vraiment important.

Cristiano Ronaldo est sorti du banc contre Bolton lors de ses débuts à Manchester United (Photo : Alex Livesey/.)

«Je sais que sa mère était habituée au déménagement qu’ils ont fait de Madère à Lisbonne quand il était petit. Mais venir dans un autre pays où la langue est différente, c’est un grand pas pour un jeune. Je pense que le club s’en est très bien sorti.

« Je me souviendrai toujours que lorsque nous avons eu la discussion, je pense que ce que je voulais faire comprendre à son agent, en particulier, c’est qu’il ne jouera pas tous les matchs, mais s’il est si bon, je ne peux pas l’arrêter. Vous jouez toujours vos meilleurs joueurs.

« Pour le match d’ouverture de la saison, il était remplaçant, est entré en jeu et a été absolument fantastique. La foule était magnifique. La foule a adoré.

Plus : Manchester United FC



« Ici, nous avons eu une situation. Dois-je lui jouer le prochain match? Ou est-ce que je le remets sur le banc ? C’est un gros problème, ça.

Ronaldo a commencé le match suivant sur le banc contre Newcastle et a dû attendre huit autres matches avant de marquer son premier but pour les Red Devils lors d’une victoire 3-0 contre Newcastle.

Il a ensuite remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions sous Ferguson avant de rejoindre le Real Madrid en 2009.



PLUS : Cristiano Ronaldo se souvient de conversations émouvantes avec Sir Alex Ferguson alors que son père était malade à l’hôpital



PLUS : Cristiano Ronaldo annonce le sexe des bébés jumeaux alors que la star de Manchester United se prépare à devenir papa de six enfants

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();