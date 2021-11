Sir Alex impliqué alors que les stars de Man Utd forment la théorie finale de Pochettino

Les discussions sur la chasse au manager de Manchester United pour Mauricio Pochettino ont été nombreuses parmi les joueurs, alors qu’une star d’Arsenal envisage une sortie – à la fois dans tous les derniers Paper Talk.

LA THÉORIE POCHETTINO DE MAN UTD STARS

Les joueurs de Manchester United s’attendent à ce que Mauricio Pochettino devienne le nouveau manager du club, selon un rapport.

La sellette managériale des Diables rouges a changé de mains quatre fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 et ce sera à nouveau bientôt. En effet, Ole Gunnar Solskjaer est parti et un autre manager est ciblé pour prendre le relais.

Plusieurs noms ont été mentionnés avec le déménagement à Old Trafford. United pourrait chercher un patron par intérim pour les attacher jusqu’à la fin de la saison et ils ont par la suite s’est entretenu avec l’ex-Barcelonais Ernesto Valverde.

Cependant, Pochettino est le candidat de tête en ce qui concerne un successeur immédiat et permanent.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain envisagerait de partir à la mi-saison, bien qu’il ait offert une réponse publique diplomatique aux rumeurs.

Néanmoins, le Daily Mirror rapporte que les discussions sur la recherche de cadres sont monnaie courante parmi les stars de Man Utd. Ils s’attendent à ce que Pochettino prenne le relais à un moment donné, que ce soit de manière imminente ou à la fin de la saison.

ESPN a affirmé que le grand club Ferguson n’avait aucun rôle dans la recherche du nouveau patron. Cependant, le Daily Mirror affirme que les joueurs ont fait référence à son admiration pour Pochettino dans leurs conversations.

Ferguson était un observateur attentif alors que l’Argentin menait Tottenham à la finale de la Ligue des champions en 2019.

Le journal ajoute que Zinedine Zidane serait un choix « populaire » au PSG pour succéder à Pochettino s’il partait.

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka ne serait pas contre un retour au Borussia Mönchengladbach. (Courrier quotidien)

Newcastle veut se précipiter pour que Laurent Busser, responsable du recrutement du Bayern Munich, renforce son équipe de direction du club. (Mercato à pied)

Liverpool, Leicester et Newcastle ont tous rejoint la chasse au prodige de l’Olympiacos Aguibou Camara. (Le soleil)

Cependant, le patron des Magpies, Eddie Howe, souhaite que l’arrière latéral de l’Atletico Madrid et de l’Angleterre, Kieran Trippier, soit sa première signature. (Courrier quotidien)

Les Magpies veulent également signer l’attaquant de Liverpool Divock Origi. Cependant, le patron des Reds, Jurgen Klopp, a d’autres idées. (Courrier quotidien)

LINGARD VEUT ENCORE LA SORTIE DE MAN UTD

Jesse Lingard ne se sent pas perturbé par le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Man Utd. En effet, il veut toujours partir et trouver plus de temps de jeu ailleurs. (Courrier quotidien)

Le milieu de terrain de Leeds et de l’Angleterre Kalvin Phillips s’est blessé à la tête à la suite d’une chute dans les escaliers d’une boîte de nuit à Londres. (Le télégraphe)

L’équipe de Marcelo Bielsa s’attend à signer l’attaquant de l’Espanyol Mateo Joseph au début de la fenêtre de transfert de janvier. De plus, ils s’intéressent toujours à Ross Barkley de Chelsea. (Express quotidien)

Le Real Madrid veut recruter l’arrière gauche de Manchester City Pedro Porro, qui n’a pas encore fait sa première apparition en équipe première. (Le soleil)

L’ancienne star de la France Youri Djorkaeff pense que Mauricio Pochettino a du mal avec le Paris Saint-Germain en raison du manque d’honneurs majeurs au club. (Le soleil)

THIAGO RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À LIVERPOOL

milieu de terrain de Liverpool Thiago Alcantara a cimenté son engagement aux côtés de Jurgen Klopp suite à des informations selon lesquelles le patron de Barcelone, Xavi, envisage sa signature. (Le télégraphe)

L’ancien ailier de Peterborough et Charlton, Marcus Maddison, espère faire un retour dans le football après une retraite anticipée après être tombé amoureux du sport. (Daily Mirror)

Le manager d’Aston Villa Steven Gerrard autorisera le départ de l’attaquant Bertrand Traoré en janvier. (Initié du football)

Pendant ce temps, Gerrard souhaite ajouter le défenseur de Villarreal Pau Torres à son équipe. (Fichajes)

Cependant, l’Espagnol a refusé de déménager à Tottenham cet été pour s’engager dans sa ville natale. (Le soleil)