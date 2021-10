Sir Billy Connolly a le cœur brisé alors qu’il perd la capacité d’écrire

Sir Billy Connolly : « Cela me brise le cœur car j’aimais écrire des lettres aux gens »

Sir Billy Connolly a révélé qu’il avait maintenant perdu la capacité d’écrire lors de son apparition au Graham Norton Show de ce soir, alors qu’il était sur le point de publier sa dernière autobiographie, Windswept & Interesting.

Le comédien bien-aimé a rejoint Jodie Whittaker et Tom Daley de Doctor Who au cours de l’épisode diffusé ce soir et a parlé de la vie avec la maladie de Parkinson, après avoir été diagnostiqué avec la maladie en 2013.

En rejoignant Graham depuis son domicile en Floride, Bill a admis qu’écrire son dernier livre était un énorme défi.

« J’ai perdu la capacité d’écrire et cela me brise le cœur car j’aimais écrire des lettres aux gens », a-t-il déclaré.

« Mon écriture est tombée dans le Swanny et est totalement illisible, j’ai donc dû trouver un moyen de tout enregistrer, mais l’enregistreur n’a pas compris mon accent alors il n’arrêtait pas de s’effondrer et ma famille devait le trier – c’était un effort de club !’

Cependant, il a souligné qu’il « allait bien ».

Sir Billy Connolly parle de la vie avec la maladie de Parkinson dans le Graham Norton Show (Photo: PA)

« J’ai de bons et de mauvais jours », a-t-il déclaré. «Ça me prend de l’importance et ça ne me lâche jamais. Je marche comme un homme ivre et j’ai besoin d’aide. Alors, la vie est différente, mais c’est bien.

Sir Bill a pris sa retraite de la comédie stand-up en 2020, marquant la fin de sa carrière dans la comédie avec un spécial télévisé.

Au cours des prochains mois, Sir Billy présentera une nouvelle série en cinq parties pour Gold, revenant sur ses 50 ans de stand up et « donner un aperçu inégalé de sa vie ».

Billy Connolly Does… comportera cinq épisodes qui mettront en valeur les «trésors classiques et cachés» de certaines de ses routines bien-aimées.

La série, qui est tournée dans et autour de sa maison en Floride, verra le comédien réfléchir à la façon dont ses opinions ont ou n’ont pas changé au fil des ans.

« Je suis vraiment impatient de partager quelques-uns de mes moments préférés au fil des ans », a-t-il ajouté à propos de l’émission.

« Ça a été génial, et j’espère que vous viendrez faire le tour ! »

Le Graham Norton Show est diffusé ce soir à 22h35 sur BBC One.

