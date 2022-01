Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Sir Bobby et Jack Charlton.

Familles dans le football : Sir Bobby et Jack Charlton

Monsieur Bobby Charlton

De son époque, Sir Bobby Charlton était quelqu’un qui était vénéré par des gens comme Pelé comme l’un des plus grands joueurs anglais à avoir joué au football. Sir Bobby était une dynamo offensive et une légende à la fois pour Manchester United et l’Angleterre, où ses courses et ses buts au milieu de terrain étaient des ingrédients essentiels pour le succès du club et du pays. Il était réputé pour son tir puissant et de nombreux gardiens de but se feraient piquer les mains lorsqu’ils affrontaient Charlton, s’ils réussissaient un jour à s’approcher de l’un de ses féroces enfonceurs de pieux.

Ses débuts pour Manchester United ont eu lieu en 1956 où il est devenu un habitué de l’équipe première et l’un des célèbres « Busby Babes » avant que la tragédie ne frappe deux ans plus tard en 1958 avec la catastrophe aérienne de Munich qui a vu nombre de ses coéquipiers perdre la vie. Charlton était un survivant et reste le seul survivant vivant de cet accident fatidique.

Après un processus de reconstruction à Old Trafford, Charlton a aidé United à réussir, remportant le titre de première division en 1965, puis le titre en 1967 dans ce qui s’est avéré être un âge d’or pour le joueur et le club. En 1968, le capitaine de Charlton United se rend en Coupe d’Europe, ce qui en fait le premier club anglais à remporter la compétition, et il figure à deux reprises sur la feuille de match. Dix saisons après la catastrophe de Munich, la finale a été une soirée très émouvante au stade de Wembley et la victoire dédiée à ceux qui ont perdu la vie.

Pour l’Angleterre, il était un pilier de l’équipe, étant nommé dans quatre Coupes du monde, bien qu’il n’ait joué qu’en 1962, 1966 et 1970, le point culminant étant la Coupe du monde 1966 alors que l’Angleterre remportait le trophée à domicile. La finale a vu la menace de Charlton annulée par un jeune Franz Beckenbauer et il a fait de même avec la jeune star allemande alors que l’Angleterre s’imposait 4-2 après prolongation.

Charlton a détenu le nombre record de sélections pour un international anglais jusqu’en 1973 et se situe maintenant au septième rang du record de tous les temps après avoir été dépassé par Bobby Moore, David Beckham, Wayne Rooney et Peter Shilton.

Il ne fait aucun doute que Charlton est l’un des meilleurs joueurs à avoir porté le rouge de Manchester United et le blanc d’Angleterre.

Jack Charlton

Jack Charlton était un défenseur solide et sérieux qui a fait très bonne impression à Leeds United en jouant pour l’équipe de jeunes et à seulement 16 ans, a été promu de l’équipe de réserve. À 17 ans, Jack a signé son premier contrat professionnel et son parcours pour devenir un défenseur central de renom était bel et bien en marche.

Ses débuts ont eu lieu en avril 1953 lorsqu’il a remplacé la légende de Leeds John Charles au centre alors que Leeds a obtenu un match nul 1-1, mais sa carrière de footballeur était sur le point d’être suspendue pendant deux ans car le service national assurait qu’il devrait attendre pour relancer ce cherchait déjà une carrière prometteuse.

Lorsqu’il est revenu en équipe première, il a aidé Leeds à être promu en première division à la fin de la campagne de championnat 1955/56. Cependant, il avait un penchant pour les soirées tardives et le style de vie festif qui étaient en contradiction avec son frère et il n’a eu aucune pitié car il a été abandonné pour la seconde moitié de la saison 1956/57 en raison de ses indiscrétions de fin de soirée. Ce n’est qu’une fois marié qu’il a commencé à s’installer et à regagner sa place pour la saison 1957/58.

Pourtant, lorsque Don Revie est devenu le manager de Leeds United, Charlton subirait à nouveau une leçon difficile car Revie ne l’aimait pas du tout. La carrière de Charlton semblait s’arrêter brutalement tandis que son jeune frère Bobby augmentait sa notoriété dans le monde entier parmi l’élite du football.

Jack Charlton n’a jamais été du genre à être un violet qui rétrécit et est resté ferme dans son désir de réussir à Leeds United et il deviendrait un élément central de l’équipe de Leeds de Revie qui est devenue célèbre pour son style de jeu physique avec Billy Bremner et Johnny Giles. Bien que cette équipe soit notoire, le succès a toujours semblé leur échapper jusqu’à ce qu’ils remportent leur tout premier titre de Ligue de football en 1968/69, ne perdant que deux fois.

Charlton a remporté son dernier trophée avec Leeds en battant Arsenal par un but solitaire lors de la finale de la FA Cup 1972 et l’année suivante, il a décidé de raccrocher ses bottes.

Jeux joués ensemble et contre

Sir Bobby et Jack Charlton se sont alignés ensemble pour l’Angleterre à 28 reprises, y compris à chaque minute des six matches de la Coupe du monde 1966. Étonnamment, les frères n’ont perdu que deux fois en jouant ensemble pour l’Angleterre.

Les Charltons se sont affrontés 20 fois lors de matches entre Manchester United et Leeds. Étonnamment, Sir Bobby n’a été du côté des vainqueurs que deux fois.

Faits intéressants

Bobby Charlton a parlé sur le terrain tandis que le « Big » Jack Charlton a fait le sien sur et en dehors du terrain et a toujours été un personnage plus grand que nature. Jack était également admiré en tant que manager et son passage avec la République d’Irlande s’est démarqué, notamment lors de la Coupe du monde 1990.

Malgré leur succès en tant que frères sur le terrain, il y avait toujours des rumeurs de troubles entre les deux hommes au fil des ans et on disait que leurs personnalités s’affrontaient.

Sur le terrain, il ne fait aucun doute que Sir Bobby Charlton et Jack Charlton étaient et seront à jamais de véritables légendes du jeu.

