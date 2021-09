Sir Clive Sinclair, créateur du mythique ordinateur ZX Spectrum et père de l’informatique domestique en Europe, est décédé | Jeux

Il nous laisse l’une des figures les plus marquantes du développement de l’informatique domestique et des jeux vidéo en Europe.

L’inventeur Sir Clive Sinclair, fondateur de la société informatique Sinclair, créateur des ZX 80, ZX 81 et ZX Spectrum, ou de la voiture électrique C530 ans avant que l’on commence à parler de voitures électriques, est décédé à 81 ans.

Avant le PC IBM, avant les consoles et les mobiles, au début des années 80 du siècle dernier il y avait ordinateurs 8 bits: le ZX Spectrum, le Commodore 64, l’Amstrad CPC, le MSX…

Alors qu’en Amérique informatique à domicile introduit par Commodore, l’Apple II de Steve Jobs et d’autres machines, la première génération de fans d’ordinateurs et de jeux vidéo en Europe commencé avec le ZX Spectrum, le Commodore 64 ou l’Amstrad CPC. Dans cette carte, vous avez plus d’informations :

Bien que les ordinateurs personnels aient déjà atteint les foyers espagnols à la fin des années 70, 1984 peut être considéré comme l’année où les ordinateurs personnels ont commencé à être vendus de manière massive. C’est l’histoire de 30 ans d’informatique domestique en Espagne.

En Espagne, l’ordinateur le plus populaire des années 80 était le Spectre ZX, qui a été officiellement commercialisé en 1984 et s’est vendu à plus d’1 million d’unités en seulement 2 ou 3 ans.

C’était un ordinateur avec lequel tu pourrais jouer, mais aussi concevoir et programmer facilement des applications et des jeux d’entreprise, qui a permis la naissance de les premières sociétés de logiciels en Espagne.

Recherche Sinclair était une entreprise fondée par les Britanniques Clive Sinclair, un inventeur qui dans les années 1960 avait déjà commercialisé une télévision portable miniature et la première calculatrice de poche électronique.

A la fin des années 70, il sentit l’entreprise se trouver sur le marché encore inexistant des ordinateurs personnels. A cette époque, les PC valaient des milliers d’euros (des dizaines de milliers de pesetas) et n’étaient accessibles qu’aux entreprises.

Alors Sir Clive Sinclair s’est fixé un objectif : concevoir un ordinateur personnel qui coûte moins de 100 livres (126 euros). En 1980 il met sur le marché le Sinclair ZX80, au prix de 99 £. Pour la première fois, une famille pouvait acheter un ordinateur sans hypothéquer la maison.

Pour réduire les coûts, il était connecté à un téléviseur et les données étaient chargées à partir d’une cassette. Il n’y avait pas non plus de graphiques, seulement des textes. Sa mémoire RAM n’était que de 1 Ko… 1 Kilobyte ! Les ZX 81, lancé un an plus tard, des performances légèrement améliorées :

Malgré ses limites, c’était la première fois que des millions d’Européens ont pu acheter et utiliser un ordinateur à la maison.

Cependant, le grand succès de Sinclair a été le Spectre ZX, lancé en 1982, bien qu’il soit arrivé en Espagne en 1984. Equipé de 16 ou 48 Ko de mémoire, clavier en caoutchouc, graphisme avec 8 couleurs simultanées à choisir parmi 256, a été mis en vente dans des établissements tels que El Corte Inglés ou Galerías Preciados, à un prix qui avoisinait 220 euros (35 000 pesetas de l’époque).

Il est devenu le cadeau vedette de Noël pour les adolescents et les jeunes des années 80 et du début des années 90. 5 millions d’unités dans toute l’Europe.

Suite au succès du Spectrum, Sir Clive Sinclair, déjà fait chevalier dans l’Empire britannique par la reine Elizabeth II, a développé des modèles plus puissants, tels que le Spectre ZX 128+, avec 128 Ko de mémoire, et même des ordinateurs pour l’entreprise, comme le Sinclair QL.

Ils n’ont pas eu le succès escompté, pas plus que leur projet le plus ambitieux. La voiture électrique Sinclair C5… une voiture électrique individuelle à vendre en 1985 !!

Ce fut un échec en raison de sa faible puissance (il avait un moteur similaire à celui d’une machine à laver), et de son autonomie limitée.

Sir Clive Sinclair était ruiné et déprimé, et a vendu la société Sinclair à son grand rival, Amstrad, en 1986.

Il a fondé une autre société, appelée Cambridge Computers, où il n’a sorti qu’un seul produit : l’ordinateur portable Cambridge Z88. Comme la C5, elle était en avance sur son temps. Il a fait beaucoup de choses sur les ordinateurs portables actuels … avec du matériel vieux de 30 ans, sans alimentation et sans autonomie de batterie.

Inconnu des plus jeunes pour sa longue retraite, Sir Clive Sinclair est considéré comme l’un des pères de l’informatique domestique en Europe. Il a sorti le premier ordinateur abordable pour les masses, et des millions d’européens ont découvert l’informatique et les jeux vidéo grâce à un ordinateur Sinclair.

Beaucoup de gens, dont moi-même, sont informaticiens et nous exerçons ce métier grâce à lui.

Reposez en paix, Sir Clive Sinclair.