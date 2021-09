Sir Clive Sinclair : le pionnier de l’informatique domestique décède à l’âge de 81 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Selon sa fille Belinda, Sir Clive est décédé jeudi matin chez lui à Londres des suites d’une longue maladie. Il était surtout connu pour avoir popularisé l’ordinateur domestique, ainsi que pour avoir inventé la calculatrice de poche.

Il laisse dans le deuil Belinda, ses fils Crispin et Bartholomew, âgés respectivement de 55 et 52 ans, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Né le 30 juillet 1940 à Richmond, Sir Clive quitte l’école à 17 ans.

Il a travaillé pendant quatre ans comme journaliste technique pour amasser des fonds pour fonder Sinclair Radionics.

Au début des années 1970, Sir Clive a inventé une série de calculatrices conçues pour être suffisamment petites et légères pour tenir dans la poche.

Son premier ordinateur personnel, le ZX80, sorti en 1980, a révolutionné le marché et s’est vendu 79,95 € en kit et 99,95 £ assemblé.

C’était environ un cinquième du prix des autres ordinateurs personnels à l’époque.

Le ZX81 a été un énorme succès, vendu 69,95 £ avec 250 000 exemplaires vendus.

S’exprimant en 2010, Sir Clive a déclaré que les ZX80 et ZX81 l’avaient rendu très riche.

Il a déclaré au Guardian : « En deux ou trois ans, nous avons réalisé un bénéfice de 14 millions de livres sterling en un an. »

Sir Clive est devenu un nom familier lorsque ses produits ont volé des étagères et ont été nommés chevalier en 1983.

Belinda, 57 ans, a parlé au Guardian de son père, le qualifiant de “personne plutôt incroyable”.

Elle a déclaré au point de vente: “Bien sûr, il était si intelligent et il s’intéressait toujours à tout.

« Ma fille et son mari sont ingénieurs, il discuterait donc d’ingénierie avec eux.

Elle a ajouté : « Il voulait rendre les choses petites et bon marché pour que les gens puissent y accéder. »

Sir Clive est également bien connu pour son malheureux véhicule électrique monoplace, le C5.

En janvier 1985, le véhicule à trois roues à toit ouvert a été accueilli avec dérision.

Il affichait une vitesse de pointe de 15 mph et une puissance insuffisante pour gravir la colline la plus modeste.

La portée du C5 était théorique de 20 miles, mais ses batteries se déchargeaient rapidement dans des conditions normales.

Sir Clive a déclaré des décennies après la panne du véhicule : « Je pense que c’était une bonne idée à l’époque et je le fais maintenant…

« Clairement, j’aurais dû gérer les choses différemment. Je me suis trop précipité dessus.

Les hommages au pionnier ont afflué après l’annonce de sa mort.

Le directeur Edgar Wright a déclaré : « Pour quelqu’un dont les premiers aperçus d’un nouveau monde courageux étaient les graphismes terrifiants de 3D Monster Maze sur le ZX81, j’aimerais saluer le pionnier de la technologie Sir Clive Sinclair.

« Il a rendu les rêves du 21e siècle possibles. Va frapper sur les touches en caoutchouc d’un Spectrum en votre honneur. DÉCHIRURE.”

Julian “Jaz” Rignall, journaliste de jeux vidéo, a déclaré: “Triste d’apprendre que le technologue pionnier Sir Clive Sinclair est décédé aujourd’hui.

«Ses micros domestiques révolutionnaires ZX Spectrum et ZX81 ont contribué à relancer l’industrie informatique britannique et à inaugurer une nouvelle ère de divertissement interactif.

“Ses produits ont inspiré et ravi des millions de personnes.”

PLUS À VENIR