Sir David Amess : Boris Johnson et Keir Starmer sont unis pour se souvenir du député d’Essex | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre et chef de l’opposition a déposé des couronnes devant l’église méthodiste de Belfairs, où Sir David a été mortellement poignardé vendredi. Les politiciens sont montés individuellement devant l’église pour lui rendre hommage. Ils ont ensuite regagné leurs véhicules, escortés par un convoi de policiers. Ils ne se sont pas arrêtés pour parler aux journalistes.

Le coup de couteau mortel du député conservateur Sir David Amess a été déclaré incident terroriste, a confirmé la police métropolitaine.

L’homme de 69 ans, qui était député depuis 1983, a été mortellement blessé alors qu’il rencontrait des électeurs à l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea près de Southend vendredi à midi.

Dans un communiqué, le Met a déclaré que le coordinateur national principal de la police antiterroriste, le sous-commissaire adjoint Dean Haydon, avait officiellement déclaré l’incident comme étant du terrorisme.

L’enquête est menée par des agents antiterroristes.

LIRE LA SUITE: Patel ordonne un examen immédiat de la sécurité des députés

La première enquête a révélé « une motivation potentielle liée à l’extrémisme islamiste », a indiqué la force.

Un homme de 25 ans arrêté sur les lieux pour suspicion de meurtre est en garde à vue dans un poste de police d’Essex.

Des sources officielles ont déclaré à l’agence de presse PA que l’homme serait un ressortissant britannique d’origine somalienne.

Dans le cadre de l’enquête, des agents effectuaient également des perquisitions à deux adresses dans la région de Londres, a indiqué le Met.

La force pense que l’homme a agi seul et ne recherche personne d’autre en rapport avec l’affaire pour le moment, mais les enquêtes sur les circonstances de l’incident se poursuivent.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a demandé à toutes les forces de police de revoir les dispositions de sécurité pour les députés « avec effet immédiat » après l’attaque.

Le chef de la police d’Essex, Ben-Julian Harrington, a déclaré que le député de Southend West, 69 ans, Sir David « s’acquittait simplement de ses fonctions lorsque sa vie a été horriblement écourtée ».

Le vétéran conservateur Sir David, qui a été décrit par le Premier ministre Boris Johnson comme « l’une des personnes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus douces de la politique », était député depuis 1983 et était marié et père de cinq enfants.

Mme Patel a rencontré la police et des représentants des agences de sécurité et de renseignement après les coups de couteau, qui ont eu lieu alors que Sir David procédait à une opération chirurgicale dans sa circonscription de Southend West.

« Le ministre de l’Intérieur a demandé à toutes les forces de police de revoir les dispositions de sécurité pour les députés avec effet immédiat et fournira des mises à jour en temps voulu », a déclaré le porte-parole de Mme Patel.

Le Daily Telegraph a déclaré que l’examen examinerait l’opération Bridger, une opération de sécurité et de protection policière à l’échelle nationale établie en 2016 après plusieurs menaces contre des députés à la suite de débats parlementaires sur la Syrie.

Mme Patel fera une déclaration au Parlement sur l’examen lundi, a rapporté le Times.