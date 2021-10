Sir David Amess : La police a empêché un député catholique de recevoir les derniers sacrements | Royaume-Uni | Nouvelles

Après avoir appris que Sir David avait été poignardé, un prêtre catholique nommé Père Jeffrey Woolnough est arrivé sur les lieux. Le père Jeffrey était arrivé au cordon de police qui s’étendait sur tout le chemin bordé d’arbres Eastwood Road North.

Le prêtre a proposé d’accomplir les derniers sacrements pour le député catholique dévot dans ses derniers instants.

Cependant, à son arrivée, le père Jeffrey s’est vu refuser l’entrée pour exercer les derniers droits de Sir David Amess.

Parlant de ce qui s’était passé à son arrivée, le père Jeffrey a déclaré: « Les officiers ont dit que parce qu’il s’agissait d’une scène de crime, et aussi de la nature de la scène, ce n’était tout simplement pas possible. »

Le député bien-aimé a été poignardé alors qu’il rencontrait des électeurs lors d’une chirurgie dans l’Essex vendredi.

Le député conservateur a été poignardé à plusieurs reprises lors de l’incident qui a eu lieu dans une église méthodiste, avant de décéder plus tard.

Un homme de 25 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre à la suite de l’attaque de l’église.

Sir David est le deuxième député au cours des cinq dernières années à avoir été assassiné – après le meurtre du député travailliste Jo Cox en 2016.

Les hommages ont depuis afflué pour le député engagé après sa mort tragique.

Il a tweeté : « Sir David Amess était un fonctionnaire dévoué, un mari et un père.

« Qu’il repose en paix. »

Priti Patel, ministre de l’Intérieur, lui a également rendu hommage en déclarant: « Nous avons tous du mal à accepter le fait que David Amess nous a été si cruellement enlevé à tous.

« Il y a moins de 24 heures, David était dans sa propre circonscription en train de faire une opération de conseil local, ce que tous les députés font semaine après semaine.

« Et bien sûr, David, comme je le connaissais et comme nous le connaissions tous, n’était qu’un défenseur passionné et un champion de Southend, cette ville merveilleuse et merveilleuse.

« C’était un homme du peuple, il était absolument là pour tout le monde, c’était un parlementaire très aimé, pour moi c’était un ami cher et fidèle, mais aussi c’était un mari et un père dévoué et nous pensons à Julia et leur enfants en cette période vraiment triste, ils sont dans nos pensées et nos prières. »

La police d’Essex a déclaré: « Comme pour tout incident policier, il est de la plus haute importance que nous préservions l’intégrité d’une scène de crime et permettions aux services d’urgence de s’occuper de ceux qui en ont besoin.

« Un cordon est mis en place pour sécuriser et éviter la contamination de la zone. L’accès à une scène est à la discrétion des enquêteurs.

« Il s’agit d’un élément fondamental de toute enquête pour garantir les meilleures chances possibles d’obtenir justice pour toute victime et sa famille.

« Un cordon peut également être utilisé pour restreindre une zone permettant aux services d’urgence d’administrer des traitements médicaux potentiellement vitaux, dans le plus d’intimité possible et pour permettre aux agents de confirmer qu’une zone est sûre d’entrer. »